Vacuna para el COVID-19 podría ser una realidad a principios del 2021

Uno de los directivos de la compañía dio a conocer que se espera que la vacuna esté disponible para a finales de este año o ya sea a principios del año entrante

Estados Unidos.- La empresa Moderna Inc, informó que desarrollaron una vacuna contra el COVID-19, la cual ha dado resultados exitosos y creen que estará disponible para su venta durante el próximo año, esto si los tratamientos prueban ser efectivos.

La vacuna mRNA-1273 se realizó neutralizando anticuerpos en 45 pacientes que participaron en una prueba preliminar, esto de acuerdo con lo publicado en el medio The New England Journal of Medicine.

"Los datos de la Fase 1 demuestran que la vacunación con ARNm-1273 provoca una respuesta inmune robusta en todos los niveles de dosis", dijo Tal Zaks, director médico de Moderna, en un comunicado.

Los participantes en el grupo de estudio recibieron dosis de 25, 100 o 250 microgramos de la vacuna. Había 15 personas en cada grupo de estudio, y los participantes recibieron dos dosis cada uno, dijo la compañía.

Después de dos inyecciones, la vacuna produjo una respuesta inmune "robusta" en todos los casos. Los participantes que recibieron la dosis más alta del tratamiento experimental produjeron anticuerpos cuatro veces más altos que los niveles encontrados en pacientes que se recuperaron del coronavirus, dijo Moderna.

Mayoría logró "tolerar" la vacuna

La mayoría de los participantes en el ensayo toleró la vacuna, pero aproximadamente la mitad informó síntomas leves a moderados que incluyen fatiga, dolores musculares o dolor en el sitio de inyección, dijo la compañía.

Moderna dijo que planea comenzar un ensayo de la vacuna en una etapa tardía el 27 de julio. Incluirá a 30,000 participantes en 87 lugares. Cada uno recibirá una dosis de 100 microgramos o un placebo y una segunda inyección 28 días después, de acuerdo con clinictrials.gov.

En mayo, Moderna publicó información preliminar derivada de un ensayo en etapa inicial, pero esos datos no habían sido revisados por otros expertos.

El Dr. Anthony Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, ha dicho que los investigadores "cautelosamente optimistas" desarrollarán al menos una vacuna efectiva para fines de este año o principios de 2021.

Los funcionarios estadounidenses esperan entregar unos 300 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus a principios de 2021.

Según The New York Times, más de 135 vacunas están siendo desarrolladas por compañías farmacéuticas en todo el mundo, pero solo cuatro han llegado a las pruebas de Fase 3.

"Esperamos comenzar nuestro estudio de Fase 3 este mes para demostrar la capacidad de nuestra vacuna para reducir significativamente el riesgo de la enfermedad COVID-19".

