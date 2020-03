Modelo queda ciega tras tatuarse los ojos de negro

Mundo - 03/03/2020 08:13 a.m.

Por: Redacción Web

Una mujer quedó completamente ciega en uno de sus ojos y muy pronto perderá la visión en el otro, esto después de que se tatuara las zonas blancas de sus globos oculares con tinta negra.

Se trata de Aleksandra Sadowska, quien es una modelo de 25 años de edad originaria de la ciudad de Wroclaw, Polonia.

Se dice que tras la inyección de tinta, la joven modelo sufrió fuertes dolores en sus ojos, sin embargo, el artista del tatuaje a cargo del procedimiento le dijo que eso era normal y que debía usar analgésicos.

Tras haber perdido la visión en un ojo la joven acudió a una clínica, posteriormente los doctores le dijeron que el daño era irreparable y que pronto perdería la vista en el otro ojo.

Por ahora, el artista de la modificación corporal conocido en el rubro bajo el mote de Piotr A. ahora enfrenta una condena de 3 años de prisión por haber provocado de manera accidental la discapacidad de esta mujer.

´Desafortunadamente, por ahora los doctores no me dan mucho optimismo de mejorar. El daño es muy profundo y extenso. Me temo que seré completamente ciega´, confesó la joven.

(Con información de Daily Mail)