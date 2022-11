Misiles rusos se desvían y matan a 2 personas en Polonia

Polonia, país que pertenece a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), convocó de emergencia a la Comisión de Seguridad Nacional, luego de que dos misiles rusos se desviarán de su trayectoria y cayeran en su territorio, lo que provocó la muerte de dos personas.



De acuerdo con los reportes, los cohetes impactaron en la ciudad de Przewodów en la provincia de Lublin, cerca de la frontera con Ucrania.

Two russian rockets hits today Polish village Przewodów. Killing two farmers on the spot. Polish PM & President halt emergency security meeting. Whe have crisis.#Russia #Poland #RussiaIsATerroristState #StandWithUkraine pic.twitter.com/zqAYN6jg4c