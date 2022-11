Mexicano estará en prisión 27 años en Italia por feminicidio

El tribunal que lo juzgó también le condenó a pagar una indemnización de 200,000 euros a su hijo mayor y 100,000 euros para cada uno de sus hermanos menores

Por: Redacción

Noviembre 15, 2022, 18:15

La Justicia italiana condenó este martes a 27 años de cárcel a un mexicano que mató a su esposa, además de intentar estrangular al mayor de los tres hijos de la pareja, en 2021 en Arese (Milán, norte del país), aunque la fiscalía había pedido la cadena perpetua.



El tribunal que lo juzgó también le condenó a pagar una indemnización de 200,000 euros a su hijo mayor y 100,000 euros para cada uno de sus hermanos menores, según medios locales.



Jaime Moisés Rodríguez Díaz, de 43 años, asesinó a su esposa, Silvia Susana Villegas Guzmán, y después intentó suicidarse, aunque solo se infligió heridas leves, el 19 de junio de 2021, tras una pelea.



La pareja había llegado a Arese, con sus tres hijos, sólo un mes antes y el hombre había encontrado trabajo en un fábrica de la localidad, pero su carácter violento había causado problemas familiares y las disputas eran habituales, según las investigaciones.



Tras una nueva discusión, Rodríguez Díaz asesinó a su mujer en su habitación, asfixiándola con un cojín, y luego se desplazó al salón, donde dormía su hijo mayor, de 18 años, que no quiso hablar con él, lo que enfureció al hombre, que fue a buscar un cinturón y le dijo: 'He matado a tu madre y ahora te toca a ti', según fuentes policiales citadas por los medios.



El joven quedó inconsciente y no se recuperó hasta que llegaron al domicilio los agentes y los equipos de rescate, mientras que el padre se encerró en el baño y se hizo algunas heridas con un cuchillo de cocina. Trasladado al hospital, fue dado de alta horas después y llevado a prisión.