Menor entra por pelota a panteón y jamás vuelve

El extraño caso causó conmoción entre la comunidad de Mendoza en Argentina y las personas se preguntan si se trató de una broma o un alma en pena vagando

Por: Patricia Agüero

Enero 05, 2023, 14:00

Un extraño suceso ocurrió en la ciudad argentina de Mendoza el pasado 23 de diciembre del 2022 cuando un menor que brincó la barda para entrar a un panteón por su balón ya no regresó.



El joven de 16 años identificado con el sobrenombre de 'Chucky' jugaba fútbol con otros compañeros en las inmediaciones del panteón 'Eugenio Bustos' cuando de pronto volaron el balón.



Como el balón era suyo accedió rápidamente a ir por él y para ingresar al panteón ubicado en la localidad de San Carlos, tuvo que trepar por una barda de más de dos metros de altura para poder ingresar.



Pero después de que ingresó, sus compañeros escucharon gritos y al ver que no regresaba decidieron llamar al número de emergencia.



Al llegar, los elementos de la Policía se entrevistaron con el menor que reportó la desaparición y este les mencionó que tenía pocos días de conocerlo que siempre vestía de color negro y que el balón que el llevaba también era del mismo color.



Los elementos realizaron un patrullaje de revisión para localizar al menor, pero este no fue localizado.



Por este motivo la Fiscalía local abrió una carpeta de investigación sobre el caso.



¿Les jugaron una broma?



Debido a que el adolescente de 16 años no apareció, las autoridades analizaron la llamada del menor que hizo el reporte al número de emergencia y coincidieron que tenía pocos días de conocerlo y no conocía su nombre real, solo el apodo por lo que dudaron de la veracidad del caso.



Por los hechos antes mencionados y debido a que ningún familiar reportó la desaparición de un menor, el Ministerio de Seguridad local desestimó la denuncia y consideró que se trató de una broma de los chicos.



Hasta el momento el menor identificado solo como 'Chucky' no ha sido localizado.