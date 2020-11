"Estoy harto de todo esto": Maestro renuncia por falta de interés de estudiantes

La modalidad de clases en línea y la falta de compromiso por parte de los alumnos, hizo que un maestro 'explotara' contra ellos

16/11/2020

Perú.- Aunque las clases virtuales no son una forma nueva de impartir educación a los estudiantes, si es nuevo hacerlo en medio de una pandemia.

Desde que comenzaron las clases en línea a causa del confinamiento para evitar los contagios del Covid-19, han surgido diversas anécdotas en las que profesores y alumnos protagonizan

En esta ocasión un profesor de Perú se hartó de la falta de dedicación de sus alumnos para estudiar la materia de derecho minero que imparte y les advirtió que renunciaría.

"Estoy harto de todo esto, nadie de ustedes estudia, estoy harto", dice el maestro en el video.

El docente dentificado como Juan Francisco Baldeón, de la Universidad Nacional Federico Villarreal (UNFV) y con 17 años de experiencia se mostró desanimado por la actitud de sus alumnos y la falta de interés por aprender en su clase.

"El problema es de ustedes, pobre país, va a confiar la gente en ustedes sus problemas y no estudian, no, es problema de ustedes, no es problema del docente", les dijo el maestroa a los estudiantes mientras reiteraba su intención de renunciar.

Después de dialogar con el maestro, las autoridades universitarias dijeron que el docente continuará impartiendo clases, y que el episodio del video que se viralizó quedó como una amarga experiencia.