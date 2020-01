Maestra es despedida por portar tatuajes y demanda a la escuela

ADN 40 -

Naxyelli Santana fue despedida del Colegio Anglo Americano Lomas por tener tatuajes, motivo por el cual demandó a la escuela por discriminación laboral.

De acuerdo a lo mencionado por Naxyelli, fue contratado para dar clases de flamenco y dos semanas después fue despedida luego de que la madre de dos niños que estudian ahí, mencionara que "no quería que sus hijos fueran educados por alguien tatuado".

Adicionalmente a esto, la maestra mencionó que sufrió discriminación por parte de la institución desde que acudió a la entrevista, donde le preguntaron más por sus tatuajes que por sus habilidades pedagógicas o su experiencia laboral.

"Recibí una llamada telefónica en la que me dijeron que por favor ya no me presentara a trabajar" mencionó Naxyelli y destacó que la institución no le quiso dar el pago correspondiente al tiempo laborado, terminaron ofreciéndole menos dinero del que correspondía y le exigieron firmar un documento diciendo que trabajó para la constructora e inmobiliaria Gasari.

Debido a esto, la maestra realizó una demanda laboral y está en espera de que se realice la segunda audiencia pues la parte demandada no asistió a la primera, además levantó una demanda penal por discriminación, la cual ya fue notificada a la escuela que no ha respondido.