Maestra asusta a niños de guardería con máscara de 'Scream'

Gran indignación causó el video de varias maestras de una guardería en EUA asustando a los niños con una máscara de 'Scream'

Por: Patricia Agüero

octubre, 11, 2022 16:00

Asustar a los pequeños niños y niñas de una guardería le salió caro a un grupo de maestras que fueron despedidas inmediatamente después de que se viralizara un video de los hechos.

Fue el pasado mes de septiembre cuando una maestra de la guardería Lil'Blessings Child Care & Learning Center en Hamilton, Mississippi asustó a los niños utilizando una máscara de "Scream".

En el video que fue publicado en Facebook y rápidamente se viralizó, la maestra aparece gritándole a los niños que "no se limpiaban" o "se portaban mal".

Mientras que otra maestra indicaba qué niños se portaban bien o mal, la mujer de la máscara se acercaba a la cara de los niños y les gritaba asustándolos, mientras los niños lloraban, otros incluso corrían pero la maestra los perseguía.

Las imágenes causaron indignación en los padres de los niños que denunciaron los hechos a la directora de la guardería.

Por su parte, Sheila Sanders, dueña de la guardería desde hace 20 años, señaló en entrevista que desconocía la existencia de los videos, los cuales fueron grabados en septiembre y otro el martes 04 de octubre.

"No lo apruebo y nunca lo he hecho. El comportamiento de las maestras en el video no se tolera", señaló Sanders, al mismo tiempo que informó que las maestras ya fueron despedidas.

Sin embargo, el caso no termina con el despido las maestras, el Departamento de Salud del Estado de Mississippi y el Departamento de Policía del condado de Monroe están investigando los hechos.

Los padres de familia respaldaron a la directora de la guardería al asegurar que ella no estaba al tanto de la situación, sin embargo, cuando se enteró despidió a las maestras.