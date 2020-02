Madre y empresaria de 35 años gana Miss Alemania 2020

Mundo - 20/02/2020 11:03 a.m.

Por: Redacción Web

Una madre de familia y empresaria de 35 años se convirtió en la nueva ganadora del título de Miss Alemania.

El certamen de belleza Miss Alemania 2020, decidió cambiar las reglas y romper los estándares que desde hace 93 años habían tenido.

Los concursos de belleza suelen ser estrictos en los requisitos de las participantes.

Sin embargo, este año el certamen comenzó a admitir a mujeres casadas y con hijos e incluso pueden participar mujer de hasta 39 años.

Gracias a las nuevas normas del concurso, en esta ocasión, la ganadora fue Leonie Charlotte von Hase de 35 años, una madre y empresaria en el rubro de la moda.

Leonie, tiene un hijo de tres años de edad y fue la aspirante de mayor edad en el certamen.

Es licenciada en Literatura Inglesa y cuenta con su propio portal de venta de moda vintage.

"No tengo ninguna gana de ser la típica Miss. Mis prioridades no van a cambiar porque me den un papel más" mencionó von Hase.

El certamen de Miss Alemania, anunció que buscaba a la 'auténtica mujer empoderada', por lo que decidió restablecer las reglas del concurso.

Incluso, se eliminó el desfile en traje de baño y el jurado estuvo compuesto totalmente por mujeres.