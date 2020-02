Madre castiga con latigazos a su hijo por robar un celular

Mundo - 23/02/2020 11:34 a.m.

Por: Redacción Web

Una madre decidió reprender a su hijo quizás de una manera extrema al descubrir que su hijo, Elvis, había robado un celular.

El joven fue detenido cuando intentó robar un teléfono celular que se encontraba dentro de un local comercial.

Las autoridades llamaron a su madre para hacer un juicio con la comunidad y así determinar el castigo, el cual correspondió a recibir latigazos.

El momento fue grabado en video y se hizo viral, cuando el joven se encuentra delante de las rondas campesinas de Huamachuco en Perú, mientras su madre le propina los latigazos.

"Hijito, tú no tienes quebradas ni las manos ni los pies. Por un simple celular yo me veo aquí en las rondas. A mí sí me da vergüenza", le dice la madre a su hijo mientras lo reprende.

"Si tú lo vuelves a hacer, a tu madre no la volverás a ver en las rondas, tú te defenderás solo". Agregó la señora.

El joven pidió perdón a la comunidad y prometió no volver a robar.

