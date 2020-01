La verdad sobre la conspiración illuminati de la NSA

Por: Francisco Trejo

Por décadas, diversas hipótesis sobre conspiraciones que involucran al gobierno de las grandes potencias del mundo han sembrado la intriga y la paranoia entre varios sectores de la sociedad.

Sin embargo, es inegable que entre todas ellas, los relatos que involucran a la presunta sociedad secreta conocida como los 'Illuminatis', son los que en los últimos años han cobrado mayor popularidad.

Esta época en que la Internet parece haber alcanzado su punto álgido, múltiples historias verídicas y ficticias se vuelven virales entre la creciente comunidad de internautas, propiciando que en algunas ocasiones la percepción sobre la realidad se distorsione, como es el caso de las denominadas 'fake news'.

Fue aproximadamente hace unos 5 años que una de estas historias se volvió la sensación entre cibernautas de todo el mundo, en dicha ocasión, era ni más ni menos la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos de América la que se veía involucrada con la secta Illuminati.

Sucede que si escribes illuminati al revés y le agregas el término ".com", ".net", o ".org", el navegador de Internet te redireccionará de manera instantánea a la página oficial de la nsa.gov, que corresponde al dominio que emplea el citado organismo gubernamental. Y pese al pasar de los años, el redireccionamiento continúa funcionando hasta estos días.

Pese a que esta situación tiene una explicación lógica, es a raíz de su viralización que diversos canales de YouTube comenzaron a divulgar este hecho como una prueba fehaciente de que las conspiraciones eran verdad.

Sin embargo, mediante un comando de Linux, es posible dar con todos los datos sobre el misterioso dominio, según cuenta un usuario de la red social Taringa, tras ingresar el comando¬†"whois itanimulli.com" en su terminal Linux reveló que el dueño de la página itanimulli.com es un hombre de nombre John Fenley, quien de acuerdo con la información que arroja el sitio who.is, registró el dominio en Noviembre del 2002 mediante el portal de GoDaddy desde algún lugar en el estado de Utah, Estados Unidos.

Pero... ¿Quién es en realidad John Fenley?

Se trata de un hombre aficionado a la informática quien además de poseer decenas de dominios en la Web, también cuenta con su propio canal de YouTube donde hace 7 años subió un video en donde explica que todo se trata de una simple broma y entre otras cosas, que el dominio en su momento sólo le costó 8 dólares.

Sin embargo, a pesar del tiempo que lleva este video publicado en la plataforma, su canal apenas sobrepasa los 300 suscriptores y las vistas del metraje apenas superan las 12 mil visitas, hecho que contrasta con los cientos de miles de vistas que han generado los videos que afirman que existe una conspiración Illuminati entorno a ese dominio.

"Mi nombre es John Fenley y su profesor el Sr. Taylor me pidió que les hablara por un minuto sobre mi página web itanimulli.com, es la palabra Illuminati al revés y la redireccioné para conducir a la página de la NSA, que es la Agencia de Seguridad de los Estados Unidos. Algunos de ustedes podrían pensar que esto significa que la NSA es secretamente controlada por mi, pero en realidad solo soy alguien que tenía 8 dólares para gastar en una página web y decidí ponerle algo gracioso, yo no personalmente no creo en conspiraciones...", explica Fenley a través de su video en YouTube.

Pese a las reveladoras confesiones de John Fenley, incluso en pleno 2020, algunas personas creen que su broma es una prueba contundente de que los Illuminati son quienes controlan a Washington.