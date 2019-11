La emocionante reacción de un niño daltónico que ve los colores por primera vez

El joven Jonathan Jones se colocó unas gafas especiales y no pudo contener las lágrimas al poder mirar por primera ves en colores

Mundo - 28/11/2019 07:00 a.m.

Redacción -, un niño daltónico de 12 años, no pudo contener las lágrimas de la emoción al ver lospor primera vez en su vida, gracias a unos

El alumno de 7° grado de un colegio en el estado de Minesota, en Estados Unidos, logró ver los colores, después de que el director, Scott Hanson, que también es daltónico, le proporcionara un par de gafas con filtros ópticos especiales.

"Los colores me atacaron, mamá", cita The Washington Post la confesión de Jonathan hecha a su madre, tras probar las gafas destinadas a mejorar la percepción del color. El video, que se hizo viral en la Red, muestra a Jones que mira a su alrededor, sonríe y ríe junto con sus compañeros de clase. Luego se quita las gafas y de repente se echa a llorar sobrepasado por las emociones.

La familia del chico explicó que, aunque no podía permitirse comprar las gafas para su hijo (lentes que cuestan entre 269 y 429 dólares), ahorraría la suma necesaria para que Jonathan viera el mundo en color. "No era una cuestión de si o no, sino de cómo íbamos a presupuestar esto", dice Carole Jones, la madre.