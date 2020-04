Joven sin Internet trepa a un árbol para poder tomar sus clases virtuales

Alexander tiene que tomar clases virtuales pero en su comunidad la recepción de Internet no es muy buena por lo que trepa todos los días al árbol para tener buena recepción

ADN 40 -

Argentina.- A través de redes sociales se hizo viral un joven de El Salvador que trepa a un árbol para tener acceso a Internet y tomar clases en línea.

Alexander Contreras, es un joven de 20 años, quien estudia el tercer año de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la Universidad Autónoma de Santa Ana de aquel país centroamericano y que debido al brote de COVID-19, las clases presenciales fueron suspendidas.

Cuando se enteró que tendría clases virtuales, también supo que tendría problemas, pues no cuenta con Internet en casa, así que debe meter una recarga a su celular para poder navegar en la red y tomar su clase.

Todos los días sube a un árbol para captar mejor la señal del Intenet ya que en la comunidad de Atiquizaya, Ahuachapán, es bastante limitado y para que las recargas de su celular funcionen debe permanecer en las alturas.

"Nunca imagine que un árbol que sembramos hace seis años me diera la oportunidad de seguir estudiando. Así es como me toca recibir mis clases en línea. Es el único lugar donde puedo encontrar un poco de señal", indicó el joven al portal el salvador.com

Su historia se hizo viral a través de redes sociales y ha recibido el reconocimiento de los usuarios, quienes aplauden las ganas de superarse del joven salvadoreño.

La historia llegó a los oídos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien lo felicitó y anunciarle que instruyó que le colocarán un dispositivo con buena señal y ancho de banda, gratuito.

"Secretario @VladimirHandal, este es Alexander, un joven de Atiquizaya que tiene que subirse a la copa de un árbol, para tener señal de Internet y recibir sus clases virtuales. Conéctenle un dispositivo con buena señal y ancho de banda, gratuito. Díganle que lo felicito", indicó el mandatario en su publicación.