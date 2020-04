Joven se rapa para demostrar su amor a su hermana con cáncer

Cami no dudó en raparse todo el pelo para demostrarle a su hermana Gaby que el cabello no le define

Hace unas semanas le diagnosticaron cáncer a la pequeña Gaby y desde entonces su vida ha cambiado por completo.

Como sucede a muchos enfermos de cáncer, la pérdida del cabello supone un signo evidente difícil de asumir para muchos pacientes y ese es el caso de la protagonista de esta historia.

A causa de los tratamientos, ha perdido todo el vello de su cuerpo. La joven está triste y dice sentirse muy "fea", provocando una situación de desolación que no ha pasado desapercibida para su hermana mayor, Cami, que ha decidido convencerla de que el no tener pelo no le ha quitado nada de su belleza.

"No puedo decir que todo lo que ha pasado haya sido fácil, ha sido difícil, duele. Pero esto no es para ninguno de nosotros ni para mí, es para ti, Gaby", escribió la joven junto a las conmovedoras imágenes que compartió en su Instagram.

"TE AMO con cada hueso de mi cuerpo. Peleas y lo haces muy bien. Prometo pasar contigo cada batalla que pases porque eso es lo que las hermanas hacen".

"Hoy me rapé por mi hermana y ella está aquí porque piensa que es fea", cuenta Cami mirando a la cámara antes de posar sus ojos sobre la menor. "Así que déjame demostrarte que no es así".

Tras ver cómo la mayor se afeita una de las cejas con una cuchilla, la niña rompe a llorar desconsoladamente y las dos se funden en un fuerte abrazo.

"¡No importa, Gaby! ¿A quién le importan? A mí no me importan. Las cejas no son lo que te hace ser bonita, no lo son", señala la joven con lágrimas en los ojos. "¡Te quiero! Estás preciosa, boo boo".

El video ha provocado incluso de personajes famosos, como las cantantes Rihanna y Janet Jackson que compartieron el video y le desearon lo mejor a la joven con sendos comentarios; o el actor Michael B. Jordan, que le deseó mucha fuerza para seguir luchando.