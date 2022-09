Joven se cuelga de puerta de camión para seguir a su novia

Dicen que para el amor no hay limites, pero este joven se lo tomó muy enserio y se aferró a la puerta de un autobús con tal de seguir a su novia.

De no ser porque hay videos que lo respaldan, esto es difícil de creer si te lo cuentan.

En TikTok se compartió un video de un joven en Bogota que hizo de todo por seguir a su novia tras haber discutido.

El enamorado, con la tenacidad del hombre araña, se aferró a las puertas del autobús en el que viajaba su pareja, quien se aprecia en demasía desolada.

Si bien el video se compartió con el ya clásico "¿Qué es eso?" De Bob Esponja, se logra escuchar el ruido ambiental del lugar, y no se aprecia a ningún usuario del transporte pidiendo al chofer que se detenga por el evidente riesgo al que se expone el joven.

¿Qué ocurrió?

En un segundo clip publicado por el enamorado en su cuenta de TikTok bajo el usuario El Brayan, el joven explica lo ocurrido esa inolvidable noche.

Según su testimonio, había encontrado unos chats en el teléfono de su novia que le causaron disgusto, por lo que intentó encararla para hacer el reclamo.

Sin embargo, la búsqueda de una justificación escaló y asegura que no se explica cómo es que terminó aferrado a la puerta de un autobús viajando a toda velocidad.

"Yo no me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña... desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo", confesó el joven.