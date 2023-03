Joven envía mensaje a su novio antes de morir en incendio

'Llámame rápido mi amor, me voy a morir’, le dijo la joven a su novio en un audio antes de que un incendio terminara con su vida

Por: Patricia Agüero

Marzo 13, 2023, 17:30

Una historia de amor con un final demasiado triste se ha hecho viral: Diego Ampuero relató lo que vivió su novia en los últimos minutos que estuvo con vida.

La joven Constanza Parra González murió en un incendio luego de pedir auxilio de forma desesperada, pues intentaba salir de su vivienda en llamas sin éxito.

'Lo que pasó esa terrible noche fue que lamentablemente tuve que salir a trabajar, porque a las 03:15 am me llamó mi hermana para salir a trabajar. A las 03:33 salí de la casa y le mandé un mensaje de texto a mi novia porque ella tenía el plan cortado y le dije ‘amor, cualquier cosita me manda un mensaje. Te amo’ y ella me dijo ‘no te despediste con besito’ y le dije que a la vuelta le iba a dar muchos besitos', dijo desconsolado el joven.

'Eran las 4:44 am cuando ella me llamó. ‘Llámame rápido mi amor, me voy a morir’, me dijo en un audio', añadió el joven de 23 años, quien no se encontraba cerca de la casa de su amada cuando ocurrió el siniestro.

'Manejé lo más rápido que pude. La iba escuchando que me pedía ayuda, que la casa estaba envuelta en llamas, pero no pude hacer nada, no llegué a tiempo. Fueron 7 minutos 47 segundos los que la escuché pidiendo auxilio, sin poder ayudarla', explicó Ampuero.

Los jóvenes tenían tres años viviendo juntos en una casa ubicada en la comuna de San Antonio, en la zona central de Chile.

'Llevábamos tres años viviendo juntos y ahora pasó esto. No sé cómo seguir. Los bomberos hicieron lo que pudieron, yo tampoco pude salvarla', añadió.

Al ser cuestionado por El Líder de San Antonio, que si creía que el incendio había sido provocado, Diego Ampuero dijo que sí. “En diciembre pasado le trataron de quemar la casa a un pariente y esa vez yo tampoco estaba y ahora otra vez pasó esto”.

'Esto es pura maldad. Lo único que quiero es esto se aclare, estamos todos mal', puntualizó.





Hace un año perdieron un bebé

A través de sus redes sociales, Diego Ampuero explicó que tan sólo hace un año, él y su novia había sufrido la pérdida de un bebé.

'Un año ya desde que perdimos a nuestro bebé, y ahora te me vas tu mi amor, llévame contigo luego', escribió el joven.