Joven demanda a padres por traerla al mundo sin su permiso

Una tiktoker generó un intenso debate en las redes sociales al afirmar que demandó a sus padres por darle la vida sin su consentimiento.



A través de su cuenta, Kass Theaz explicó en un video de poco más de dos minutos las razones por los que ella consideraba que sus padres debían ser penalizados.

'Yo denuncié a mis padres por tenerme sin mi permiso, pero quiero aclarar un par de cosas. Mis padres, a quienes demandé, contribuyeron a concebirme y mi madre, quien me crió, me dio a luz', dijo la tiktoker estadounidense. 'Por eso los demandé, porque yo no consentí estar aquí. Yo no estaba al tanto de que iba a tener que crecer y obtener un trabajo para sostenerme. Eso no lo consentí'.