Joven "abraza" su vello corporal pese a que extraños la llaman "asquerosa"

04/02/2020 11:00 a.m.

Por: Redacción Web

Una joven de 19 años de Estados Unidos decidió "abrazar" su vello corporal, a pesar de que extraños la calificaron de "repugnante".

Macey Duff, quien es bailarina y entrenadora de hula hoop, dice que comenzó a afeitarse las piernas y los brazos cuando tenía tan solo 10 años. ¿Por qué razón? "Solo porque todas las mujeres a mi alrededor lo hicieron, que les enseñaron que era lo que las mujeres deberían hacer ", dijo Macey.

Durante los seis años que siguieron, Macey se sintió demasiado avergonzada para dejar que le creciera el vello corporal, temiendo que la ridiculizaran.

"Me afeitaba cada vez que el vello comenzaba a crecer; tenía miedo de que alguien mirara levemente mis axilas, piernas y línea del bikini si tenía algún rastro visible. Luché por aceptarme a mi misma.

“No tenía idea de que podría cuestionarlos o desafiarlos en ese momento. Poco consideré la cantidad de energía que estaba reduciendo cada vez que me afeitaba.

"Luché por comprender por qué necesitaba afeitarme para la comodidad y el placer de otra persona", expresó la joven.

No fue hasta que ella y su familia se mudaron a Hawai en 2016 que su hermana Ally, de 19 años, vio a una mujer con un traje de baño y al mismo tiempo mostrando sus piernas y axilas sin depilar en la playa.

Cuando Ally le contó sobre eso, Macey se inspiró, una sensación que se vio reforzada cuando se encontró con una mujer en Instagram que tenía el pelo oscuro en las piernas.

"Mi mundo tembló cuando fui testigo de una mujer con vello corporal por primera vez. Ni siquiera podía describir el alivio que sentía al saber que había mujeres desafiando los estándares establecidos para que apelaramos a la vista del público como "bellas" y "sexys", incluso "dignas".

Motivada por estas mujeres, Macey dejó de afeitarse, ahora dice que no se arrepiente e incluso cree que el proceso la ayudó a aceptarse a sí misma por lo que es.

Comenta que durante las primeras semanas que dejó de depilarse fue incómodo, pero pudo superar esa etapa de picazón. Cada nuevo día su vello comenzó a suavizarse.

"Sentí una profunda apreciación por ser simplemente yo misma. Mi vello tardó aproximadamente un mes en crecer cómodamente, y desde entonce no he usado una cuchilla de afeitar", dijo.

A pesar de recibir muchas críticas de extraños, Macey dice que se siente más fortalecida por el impacto que ha tenido en las personas, y desde entonces ha comenzado a compartir imágenes donde luce su vello corporal en su página de Instagram, @maceytheearthling.

Quiere demostrar que la vellosidad puede ser algo hermoso y femenino, contrario a lo que la sociedad nos ha hecho creer.

Una de sus fotos terminó siendo viral en Facebook y se sorpendió por la cantidad de comentarios negativos.

Ella dijo: "Al principio me sentí triste. Me sentí confundida. Pero tuve una epifanía y me di cuenta de que aunque sus palabras eran dolorosas, estaba plantando semillas.

"En general, me siento agradecido y bendecida de que esta imagen se haya compartido tan ampliamente".

Macey ha recibido el apoyo de su familia, tanto que sus dos hermanas y su madre han dejado de afeitarse las axilas.

'Mi hermana gemela y yo incluso nos teñimos el vello de las axilas por diversión en los primeros meses. Muchos amigas se sintieron inspiradas por esto, y algunas de ellas también dejaron de afeitarse.

“Estoy empoderada por las puertas que me ha abierto, hacia una vida más feliz, menos estresante e inspiradora.

“Nunca me había conocido tan íntimamente hasta que dejé de afeitarme. Realmente no sabía quién era hasta que me detuve. Es un viaje hacia el amor propio profundo".

Mi consejo para cualquiera que desee romper la percepción de belleza de la sociedad; se amable contigo mismo. Nos golpeamos mucho porque nos han enseñado a vomitar en nuestra propia existencia natural.

"Posee la versión más auténtica de ti mismo y permite que te libere de la idea externa de la belleza.

"Por último, lo vales. No dejes que las duras palabras de nadie te desanimen. Este es un viaje de amor propio; cuestionando el status quo y desaprendiendo viejas costumbres. Eres fuerte y naciste con belleza ", finalizó.