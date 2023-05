Japoneses piden vacaciones para jugar un nuevo videojuego

La llegada del nuevo The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom se convirtió en un fenómeno y los japoneses están pidiendo vacaciones para poder jugarlo.

Por: Edson López

Mayo 17, 2023, 19:55

Para muchos, el lanzamiento de un nuevo videojuego es algo importante y más cuando se trata de una franquicia con tanta historia como lo es “La Leyenda de Zelda”.

Japón es una de esas regiones del mundo donde la cultura de los videojuegos se vive con mucha intensidad por un gran numero de ciudadanos, y esto se reflejó en múltiples empresas donde se han reportado un aumento en las solicitudes de vacaciones para poder jugar el nuevo The Legend os Zelda: Tears of the Kingdom (TOTK).





Según informa el medio local 'The Japan Times', 'cientos de trabajadores japoneses han tomado días libres y de vacaciones para poder disfrutar del juego'.

De acuerdo a los informes, las solicitudes se empezaron a recibir desde el 12 de mayo, día en que el juego llegó a los aparadores de las tiendas.

La mayoría de los pedidos llegaron el mismo día del estreno. Varias semanas antes del lanzamiento, numerosos internautas en el país oriental expresaron en las redes sociales su intención de tomar el 'zeruda yasumi' o días de vacaciones remuneradas.

Afortunadamente para los nipones, los empleadores se han mostrado accesibles a este fenómeno social, dándoles los días de descanso solicitados para que puedas disfrutar del videojuego.

Importancia de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

El nuevo TOTK se convirtió en uno de los títulos más exitosos en la historia de Nintendo, pues a menos de una semana de su lanzamiento, ya ha roto records de ventas en múltiples países.





Esta secuela se venía preparando incluso desde antes del lanzamiento de su antecesor The Legend of Zelda: Breath Of the Wild, título que en 2017 ganó el premio a juego del año.





Tears of the Kingdom estuvo en la mira de millones de jugadores al rededor del globo y se consideraba un 'hit' desde antes de su llegada a las consolas de los usuarios pues se coronó como el juego más esperado.

Esta nueva aventura nos regresa al mundo de Hyrule, que si ya era enorme y con infinitas posibilidades, ahora lo lleva a un nuevo nivel, con la posibilidad de explorar los cielos del reino.