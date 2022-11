Invitan a mujer a crucero y descubre 'codigo sexual' a bordo

La influencer Dominique es conocida por compartir sus experiencias a bordo de los cruceros y durante su recorrido descubrió algo que llamó su atención

Por: Redacción INFO7

Octubre 31, 2022, 12:21

Una influencer que fue invitada a un crucero para compartir su experiencia descubrió un 'código sexual' en las puertas de algunos de sus camarotes.



Se trata de Dominique, una influencer de viajes que comparte sus experiencias personales a través de videos.



La empresa naviera que no fue identificada la invitó a un viaje de seis días. El crucero salió de Miami y se detuvo en los puertos de República Dominicana y Bahamas.



Como acostumbra en el resto de sus videos, la influencer compartió imágenes del interior del crucero, las actividades que se llevan a cabo así como los shows y sin faltar los platillos que ofrece a los pasajeros para degustar.



Sin embargo, algo fuera de lo que común en sus viajes en los cruceros llamó su atención: un 'código sexual'.



'Cuando estás en un crucero y ves que todos tienen imágenes de pequeñas piñas pegadas en las puertas de sus camarotes', escribió Dominique en el video que compartió en TikTok.



¿Pero qué tiene de extraño ver las imágenes de piñas? En la América colonial, la piña era relacionada con la amistad, bienvenida y hospitalidad. Pero, atento, porque una piña invertida tiene un significado muy diferente: son un signo secreto utilizado por la comunidad swinger para identificar a aquellos que buscan una fiesta.



La palabra swinger describe a esas personas que, aún manteniendo una relación de pareja estable, tienen relaciones con otras parejas de manera consensuada.



El video generó intriga entre los usuarios conocedores del tema, así como de los más curiosos que querían saber lo que ocurrió después, pero la influencer terminó con la emoción del video al asegurar que no pasó nada y solo siguió caminando por el pasillo de la embarcación.



Dominique aclaró que el barco no era de temática sexual, sin embargo, si había varias parejas swingers a bordo.