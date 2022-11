Instalan el tradicional pino en el Rockefeller Center

Se sabe en Nueva York que la Navidad se acerca cuando se instala el tradicional árbol navideño en el Rockefeller Center.

Este enorme símbolo de las fiestas decembrinas llegó a la ciudad para su preparación de cara a su encendido el próximo 30 de noviembre.

El abeto noruego de más de 25 metros de altura y unas 14 toneladas de peso desembarcó en la Gran Manzana tras un viaje de unos 320 kilómetros desde la localidad de Queensbury, en el estado de Nueva York, donde fue talado esta semana.

I JUST PASSED HER MAJESTY THE ROCKEFELLER CHRISTMAS TREE EN ROUTE PINCH ME THIS IS THE BEST MOMENT OF MY RIDICULOUS LIFE!!! pic.twitter.com/hdNrRJ8TzY