¡Insólito! Mujer cae debajo de un tren en movimiento y vive

La mujer no recuerda el momento cuando se desmayó en el andén de una estación en Argentina

Por: Patricia Agüero

abril, 19, 2022 15:00

Gran conmoción causó la caída de una joven a las vías férreas justo cuando iba llegando un tren en una estación de Argentina, increíblemente vivió para contarlo.

Los hechos ocurrieron el pasado 29 de marzo y de acuerdo con las cámaras de seguridad, una mujer se encontraba en el andén de la estación Independencia de la línea Belgrano sur, en Argentina.

En un momento la mujer comenzó a caminar hacía las vías tambaleándose y ante la mirada atónita de los otros usuarios, la mujer cayó entre dos vagones cuando iba entrando a la estación.

+ADVERTENCIA IMÁGENES FUERTES. Se recomienda discreción+

Drama en el metro de Buenos Aires



Una chica se tambalea y cae entre el andén y un tren, justo en el momento en que este ingresa a una estación de metro en Argentina.



La joven tuvo suerte, pese a todo, y sobrevivió al terrible accidente ocurrido el 29 de marzo. /ir pic.twitter.com/YiOYu9p6od — DW Español (@dw_espanol) April 18, 2022

Pasajeros y personal de seguridad se apresuraron a ayudar a la mujer quien por fortuna fue sacada con vida después de caer entre el andén y el tren.

Al lugar llegaron paramédicos y brindaron los primeros auxilios a la mujer quien fue trasladada a un hospital de la zona en donde fue tratada por politraumatismo, presentó una perforación en el hígado y una costilla rota, entre otros.

Candela, como fue identificada la mujer del video, es madre de una niña de 2 años y dijo que no recuerda porqué se desmayó.

"Del accidente no recuerdo nada. Solamente me acuerdo cuando estaba tirada en el piso, con la gente a mi alrededor, ya cuando ingresé al hospital". Y agregó que no tenía conocimiento sobre porqué terminó desmayándose de esa forma.