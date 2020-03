Influencer es descubierta teniendo intimidad con su joven hijastro

Por: Redacción Web

Marina Balmasheva, de 35 años, ganó más de 409,000 seguidores después de documentar su dramática pérdida de peso en Instagram y ahora está en una relación con su hijastro Vladimir.

La mujer, de la región rusa de Krasnodar Krai, vivió con su exesposo Alexey Shavyrin durante más de 10 años antes de divorciarse.

Alexey ya había tenido dos hijos antes de la relación, Vladimir y su hermano Viktor.

Alexey, de 45 años, afirmó en un programa de entrevistas que se enteró de la relación entre Marina con su hijastro Vladimir cuando los escuchó teniendo sexo por la noche en el hogar familiar.

Él dijo: "No pude dormir una noche cuando los escuché teniendo sexo.

"Entonces entendí que Marina me estaba engañando con mi hijo, en unos minutos ella solo vino y se acostó a mi lado.

"No le dije una palabra esa noche".

El esposo dijo que no sabía cómo actuar después de enterarse de la infidelidad de su esposa y esperó semanas antes de confrontarla.

Pero según afirma Marina, comenzó una relación con su hijastro hasta que se separó oficialmente de su ex.

Ella ha negado cualquier afirmación de que tendrían relaciones sexuales en la casa familiar, pero desde entonces ha dicho que había comenzado a salir con Vladimir, el hijo de su ex, de 20 años.

Marina respondió en el mismo programa que nunca amó a Alexey y que nunca habían sido cercanos.

Ella dijo: "Todo lo que me interesó durante los últimos años fue la comida, engordé y quise morir de esa vida".

Inicialmente, Marina pesaba 132 kilogramos antes de cambiar su vida y perder 58 kilogramos, y publicó actualizaciones de su batalla por la pérdida de peso en Instagram.

Su transformación la convirtió en una estrella viral.

Ella atribuye al joven Vladimir su transformación dramática, y agrega: "No me siento una mujer madura, como una mujer que tiene que hacer cosas en la casa".

"Me hace sentir como una niña joven y feliz".

Ella confía en que Vladimir se quedará con ella a pesar de su diferencia de edad.

Ella dijo: "Entiendo que en algún momento puede conocer a otra mujer más joven y dejarme, pero creo que no.

"Él crecerá en un hombre valiente y real.

"Estoy contento con Vladimir y eso es lo más importante para mí".

Contrario a las declaraciones de Marina, Alexey Shavyrin afirma que la instagramer sedujo a su hijo de la misma forma en que lo sedujo a él cuando ya estaba casado y tenía dos hijos.

"Ella me hizo lo mismo cuando nos conocimos cuando estaba casado y tenía dos hijos. Cuando me enamoré de ella y me hizo alejarme de mi familia por ella", expuso.

Durante su matrimonio, la pareja adoptó a cinco hijos, pero tras el divorcio las autoridades rusas le revocaron a Marina sus derechos parentales. Los menores permanecen con su padre.

(Con información de The Sun)