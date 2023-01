Indignación por videos de golpiza de policías a Tyre Nichols

This browser does not support the video element.

Los videos de la paliza que varios agentes de Policía dieron al joven Tyron Nichols en Memphis (Tennessee), que resultó en su muerte tres días después en un hospital, provocó protestas en varias ciudades de EUA este viernes.

En Memphis, cientos de personas bloquearon en la noche del viernes el tráfico en una autopista de la ciudad al grito de 'sin justicia, no hay paz', según recogen medios locales.

Los manifestantes expresaron que querían hablar con el alcalde de la ciudad, Jim Strickland, y el jefe del Departamento de Policía, Cerelyn Davis.

La Policía de la ciudad sureña publicó esta tarde los videos del encontronazo entre varios policías y Nichols, de 29 años, después de parar su vehículo por una supuesta infracción de tráfico.

Las imágenes más duras son las captadas por una cámara de vigilancia en una farola, donde se ve desde arriba cómo los agentes dieron patadas, algunas de ellas en la cabeza, y golpearon con una porra (arma) a Nichols.

Cientos de personas salieron a protestar en varias ciudades del EUA, incluyendo Nueva York, Atlanta, Washington D.C. y Detroit.

En Nueva York, más de 100 personas se manifestaron en Times Square, en el centro de Manhattan, según medios locales.

