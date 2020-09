¡Volvió a celebrar como niño! Abuelito festeja su cumple con temática de El Chavo del 8

Foto: Web

Un abuelito causó sensación en redes sociales al presumir fotografías de su festejo al puro estilo de "El Chapo del 8"

| 02/09/2020 | ionicons-v5-c 19:34 | Redacción Web |

BRASIL.- Un hombre de la tercera edad se ha vuelto viral en redes sociales luego de que presumiera su fiesta de cumpleaños con temática de "El Chavo del 8".

El hombre originario de Brasil de nombre Francisco Dos Santos, se hizo famosos luego de que circularan las fotos dude su festejo número 92 en redes sociales, en donde se le ve luciendo el vestuario de su personaje favorito.

O meu avô é o ser humano mais fofo do mundo e posso provar! Acaba de completar 92 anos e olha isso ???? (sim ele é fã de Chaves e sim ele se vestiu de Chaves kkkk) pic.twitter.com/EhrHzV74JY — Xuraaaai Curaaaai (@celinhamanhaes) August 30, 2020

Marcela, nieta de Don Francisco, fue quien compartió las tiernas fotos y dijo a medios locales: "Se puso de humor y se metió en el personaje. Fue realmente genial. No me lo esperaba y me gustó mucho".

Contó que dicho festejo estaba planeado hacerse para hace dos años, pero el hombre decidió festejar de manera sencilla con su familia.

La pandemia de Covid-19 afectó el estado de animo de Don Francisco, que su familia por eso decidió celebrar este año como tenían planeado.

En redes sociales aplaudieron el increíble festejo, y hay quienes mencionaron que Don Francisco volvió a celebrar como un niño.