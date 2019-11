Hombre recibe lamida de su perro y muere a los pocos días

ADN 40 -

Un hombre de Alemania falleció luego de contraer una rara infección debido a la lamida de su perro, la cual le causó severos daños en el organismo los días posteriores.

Los hechos sucedieron en Bermen, cuando un hombre asistió al doctor por una gripe, sin embargo, tuvo coplicaciones y se le diagnosticó neumonía y fiebre de 41 grados.

Los síntomas empeoraron y el sujeto comenzó a presentar gangrena en varios órganos y partes del cuerpo, por lo que pasó dos semanas bajo observación en un hospital, señaló el European Journal of Case Reports In Internal Medicine que catalogó este caso como particular debido a que el hombre de 60 años no tenía ninguna herida abierta ni el sistema inmunológico debilitado antes de la infección.

La sepsis avanzó rápidamente y a pesar de haber aplicado el tratamiento el hombre de la tercera edad sufrió complicaciones y cayó en paro respiratorio pero fue reanimado; a los pocos días falleció.

La infección fue identificada como capnocytophaga caminorsu y el caso se hizo tan notable que varios especialistas se encuentran investigando la reacción del cuerpo del hombre.