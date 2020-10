Mujer era golpeada por su esposo, pero él la demanda por violencia intrafamiliar

Si la denuncia procede, ella tendrá que pagar una multa y una cantidad económica para resarcir los daños a su esposo y presunto agresor

| 05/10/2020 | ionicons-v5-c 16:53 | Patricia Hernández Agüero |

Colombia.-Por increíble que parezca, una mujer que era golpeada por su esposo, terminó siendo demandada por él, acusada de violencia intrafamiliar.

El hombre se aprovechó del miedo que tenía la mujer de denunciarlo, así que el se adelantó y la denunció por ser 'violenta'.

Por sorprendente que parezca, las autoridades de Bogotá en Colombia le aplicaron una orden de restricción a la mujer hacia su esposo, incluso podría ser obligada a pagar una multa.

Cuando la mujer, de oficio psicóloga, fue citada por la policía para comparecer, se armó de valor y contó toda la verdad.

"Me golpeó en varias oportunidades con puños, patadas, en mi rostro y todo el cuerpo. Esta persona intentó llevarme a la fuerza al apartamento donde vivíamos. Sin embargo, gracias a la ayuda de los vecinos, no lo logró, o si no yo no estuviera contando la historia", dijo la mujer.

El presunto agresor estuvo detenido, pero fue puesto en libertad por vencimiento de términos, tras los hechos, la pareja se separó en el 2017.

El caso irá a los juzgados en donde la mujer será evaluada para determinar si la denuncia procede, si esto ocurre, tendrá que pagar una multa y una cantidad económica para resarcir los daños a su esposo y presunto agresor.

La mujer aconsejó a las víctimas de violencia intrafamiliar a denunciar.

"Es difícil, pero se puede acceder a la justicia. No podemos seguirnos arriesgando a que nuestras vidas terminen en manos de un agresor", dijo la profesionista.