Hombre pide el divorcio al ver a su esposa desmaquillada

El esposo asegura que fue engañado y ahora pide el divorcio en Egipto

Por: Patricia Hernández Agüero

noviembre, 10, 2021 11:00

Hay personas que valoran más la belleza interior de las personas, que el de su apariencia física.





Muchas personas pueden decir que una persona es bella a partir de su físico, pero son pocas las que pueden comprender la belleza interior de una persona.





Tal fue el caso de un hombre en Egipto que se casó enamorado del físico de una mujer que publicaba sus fotos en redes sociales, pero al despertar tras la noche de bodas se llevó una gran sorpresa.





Según pública Gulf news, quien dió a conocer esta historia, el hombre se encontró con una joven al natural, sin maquillaje y un poco despeinada, lo que entra en lo "normal" al despertar en el día.





La historia comenzó cuando esté hombre, deslumbrado por la belleza que la mujer compartía en sus redes sociales, hizo su labor para conquistar a la mujer, después de un corto tiempo de novios y al ver que tenían química, la pareja decidió formalizar su relación y se casaron.





Todo era "miel sobre hojuelas", pero llegó el momento en que su esposa se mostró sin maquillaje, lo que causó una gran decepción al hombre que la vio poco atractiva, según sus gustos.





El impacto fue tanto que el hombre se envió engañado y se presentó en el Tribunal de Familia en Heliópolis para exponer sus motivos para solicitar el divorcio.





"Me sorprendió ... ya que no se parece en nada a la persona que conocí varias veces antes de casarme. Me engañaron y quiero divorciarme de ella", dijo el hombre al Tribunal.





"Me engañó porque solía maquillarse mucho antes del matrimonio", pero después de la boda, vi su rostro real sin maquillaje, se ve fea ", agregó el esposo.





El hombre intentó pasar por alto la "nueva" apariencia de su mujer, pero un mes después solicitó el divorcio.