Hombre le compra por error un dinosaurio de seis metros a su hijo

El pequeño de cuatro años está obsesionado con la película de Disney sobre estos animales prehistóricos y su padre quiso sorprenderlo, pero nunca imaginó lo que iba a pasar

Mundo - 10/02/2020 09:00 a.m.

Redacción Web -

Un hombre decidió darle a su hijo, amante de los dinosaurios, un ejemplar para que pudiera jugar con él; sin embargo, por error terminó adquiriendo una figura de seis metros de largo.

Andre Bisson encargó un juguete de dinosaurio para darle una sorpresa a su hijo Theo, a quien le encantan particularmente los Carnotaurus.

Los intentos por conseguir a este reptil fueron fallidos hasta que su esposa le envió un enlace en donde un parque de diversiones llamado Tamba Park vendía sus dinosaurios a muy bajo costo.

Entonces el padre del niño encargó el dinosaurio más grande que tenían en el parque temático. Mientras compraba el regalo que le costó mil 300 dólares (Aproximadamente 24 mil 441 pesos), pensó que tendría unos tres metros de largo y que quedaría genial al lado del jacuzzi. Lo encargó para Navidad, pero debido a sus dimensiones recién llegó el 20 de enero.

No obstante, recién se enteró lo que había adquirido cuando la empresa de transporte se puso en contacto con él. Resulta que habían hecho un trabajo enorme para sacarlo de Jersey, pero a la hora de meterlo en el camión, no entraba.

Una vez que llegó, el particular regalo desencadenó otro conflicto: Theo no quería ir a la escuela porque no quería dejarlo. "Pensó que estaría solo en casa, y quería llevarlo en la grúa amarilla", explicó el hombre. Además contó que su hijo dijo que tenía hambre, "así que le cocinamos palitos de pescado y lo alimentamos".