Hallan más de 300 kilos de cocaína dentro de avión privado en Miami, Florida

Agentes federales de Estados Unidos lograron el aseguramiento de casi 330 kilos de cocaína que estaban albergados en un avión privado

| 15/01/2021 | ionicons-v5-c 08:43 | Francisco Trejo |

Miami, Florida.- Autoridades federales de Estados Unidos lograron la incautación de más de 300 kilos de cocaína empaquetadas en casi 300 ladrillos de un avión privado en un aeropuerto en el área de Miami, esto durante la noche del martes.

Las fuerzas del orden encontraron 327 kilos de cocaína en 294 ladrillos envueltos en plástico durante un control de rayos X de rutina en la bolsa en el Aeropuerto Ejecutivo Miami-Opa Locka el 12 de enero, informó el Miami Herald.

Los ladrillos estaban ocultos dentro de bolsas de lona y maletas que transportaban los únicos cuatro pasajeros en un vuelo chárter privado desde las Islas Vírgenes de EUA, Según una denuncia penal de las Investigaciones de Seguridad Nacional.

Seis personas fueron arrestadas tras el hallazgo: Shakim Mike, Maleek Leanard, Roystin David y Teshawn Adams fueron arrestados inmediatamente, mientras que Trevon Adams y Anthon Berkley fueron arrestados más tarde. The Herald informó que Mike y Teshawn Adams son oficiales del Departamento de Policía de las Islas Vírgenes de EUA.

"Esto nos trae un nivel de estrés porque sabemos mejor", dijo el comisionado de policía de las Islas Vírgenes, Trevor Velinor, durante una conferencia de prensa compartida en Facebook poco después. "Denuncio cualquier participación en actividades delictivas, específicamente por parte de agentes del orden".

La demanda establece que los cuatro acusados que volaron a Florida son ciudadanos estadounidenses que viven en St. Thomas, Islas Vírgenes.

El abogado Marshall Dore Louis dijo que espera defender a Leanard, mientras que un abogado de Berkeley se negó a comentar sobre el caso. No se incluyó un abogado para Teshawn Adams, según los registros judiciales en línea. Los abogados de los demás no respondieron de inmediato las solicitudes de The Associated Press en busca de comentarios.

Justo antes de Navidad, las autoridades del Estado del Sol recuperaron 74 libras de cocaína flotando en las aguas de los Cayos de Florida.