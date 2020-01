Hallan cráter de meteorito que golpeó la Tierra hace 790 mil años

ADN 40 -

Un equipo de geólogos internacionales presentó evidencia científica que avala que el lugar exacto en donde impactó el meteorito que golpeó a la Tierra hace aproximadamente 790 mil años se encuentra en Laos, Asia.

Los expertos provenientes de Singapur, Estados Unidos, Tailandia y Laos publicaron en la revista Proceeding of the National Academy of Sciences que el cráter se encuentra oculto debajo de un campo volcánico al sur del país asiático.

Explicaron que el meteorito era tan grande y su velocidad tan rápida que fue capaz de derretir las rocas que golpeó convirtiéndolas en pequeños fragmentos de vidrio natural.

A estos pedazos de roca se les nombró ´tectitas´ las cuales han sido encontradas específicamente a 15 kilómetros de donde plantean se encuentra el cráter.

Además explican que una anomalía de la gravedad en esta zona también puede indicar la presencia de un cráter enterrado de unos 13 kilómetros de ancho por 17 kilómetros de largo.