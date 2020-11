¡Guerra de gorras! Joe Biden trollea a Donald Trump con su célebre lema de campaña

El actual ganador de la elección presidencial de Estados Unidos se burló de su rival Donald Trump por medio de un mensaje en su gorra, el cual hace referencia al eslogan del republicano

09/11/2020 | Francisco Trejo

Washington.- El actual ganador de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos se burló de su rival, el magnate Donald Trump, esto mediante un mensaje bordado en su gorra, el cual hace referencia al eslogan del republicano que reza 'Make America great again" (Hagamos América grande otra vez).

Fue con un simple "We just did it" (Lo acabamos de hacer), acompañado por un número 46, que el demócrata Joe Biden completó la frase emblema de la campaña y breve mandato de Donald Trump.

El número 46 hace referencia a que Joe Biden es ahora el presidente número 46 que ocupará el despacho oval de la Casa Blanca, recinto que fue domicilio particular del neoyorquino Donald Trump durante estos últimos 4 años.

Disputas legales, censura y un país dividido

La más reciente jornada electoral en el país de las barras y las estrellas se vio marcada por una notable segregación ideológica entre simpatizantes de Trump y los votantes de Joe Biden.

Por un lado, millones de personas decidieron por la opción republicana motivados por la estabilidad económica, la fe en los combustibles fósiles e incluso por la postura de Trump en torno a temas delicados como el aborto.

Mientras tanto, por otra parte, millones de ciudadanos estadounidenses emitieron su voto a favor del demócrata Joe Biden, ya sea por hartazgo ante las conductas hostiles de Donald Trump, por su preocupación por el medio ambiente o bien, por su solidaridad ante movimientos como Black Lives Matter o la comunidad latina en EUA.

Durante la semana pasada, las principales cadenas informativas de Estados Unidos, incluyendo Univisión, censuraron un discurso del presidente Donald Trump debido a que consideraron que el mandatario estaba emitiendo declaraciones falsas, pues estaba denunciando, aparentemente sin pruebas que había un fraude electoral a favor de Joe Biden.

Esto y otros muchos factores propiciaron un escenario en el que simpatizantes de Donald Trump y Joe Biden se han involucrado en acaloradas discusiones en redes sociales, las cuales fueron precedidas por violentas protestas en varias de las más grandes ciudades de Estados Unidos.

Por el momento, sabe que Donald Trump continúa firme en su idea de que hubo un fraude electoral y presentará el caso ante la Suprema Corte de Estados Unidos.

Joe Biden arrasó en las elecciones

Con más de 75 millones de votos populares, el actual presidente electo de EUA se hizo con un total de 290 votos electorales de acuerdo a datos de Associated Press. Mientras tanto, Donald Trump, quien obtuvo poco más de 70 millones de votos de ciudadanos estadounidenses, únicamente logró acumular 214 votos electorales.

En caso de que Donald Trump no pueda probar que hubo irregularidades en las votaciones, se convertirá en el quinto presidente en la historia del país en no haber sido reelegido. Junto a George Bush padre, Gerald Ford, Jimmy Carter y Gerbert C. Hoover, quien fue el primero en no ser reelegido.

En el caso de Gerbert Hoover, no fue reelegido debido a al gran resentimiento del pueblo estadounidense por la gran depresión, también conocida como el Crack de Wall Street de 1929. Fue así como en las elecciones de 1932, Franklin Delano Roosevelt se volvió presidente con 472 votos electorales, mientras Hoover solo obtuvo 59.