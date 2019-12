Greta Thunberg es invitada a luchar por la democracia en China

Notimex -

Joshua Wong, joven activista político estudiantil de Hong Kong, afirmó que el cambio no es sólo responsabilidad de los jóvenes, e invitó a la adolescente sueca Greta Thunberg a continuar la lucha contra la crisis climática y a hacerlo también por la democracia en China.

Joshua Wong (Hong Kong, 13 de octubre de 1996) es un activista político estudiantil de Hong Kong, fundador del movimiento Escolarismo (Scholarism), formado por estudiantes de secundaria y universitarios. Fue una de las figuras claves de las protestas en Hong Kong en 2014 y es actual Secretario del Partido Político Liberal de Hong Kong, Demosistō, fundado en 2016.

En un largo hilo posteado en su cuenta de Twitter, y retuiteado por Thunberg, Wong escribe: "Greta Thunberg fue nombrada personaje del año por la revista Time. Ella es una colegiala sueca que inspiró Fridays For Future contra el cambio climático y es considerada una figura del poder de la juventud que inspiró a muchos, incluido yo".

"Aplaudo su declaración: ´No podemos seguir viviendo como si no hubiera un mañana, porque hay un mañana´. Hay un futuro que Greta y yo viviremos lo suficiente para ver, y somos responsables de convertirlo en un futuro deseable", agregó el hongkonés.

En su opinión, la lucha climática no solo depende de los jóvenes y comparte muchas similitudes con la lucha por la democracia en Hong Kong. Ambas "no pueden resolverse por el trabajo local, y China debe ser considerada responsable de ambos problemas. Y la respuesta de China parece ser similar en ambos casos".

"Las emisiones de gases de efecto invernadero de China son las más grandes del mundo. La investigación científica descubrió que el calentamiento global no puede mantenerse por debajo de 2 grados Celsius a menos que la emisión de gases de efecto invernadero en China caiga bruscamente", denunció el activista.

En sus tuits, Wong expuso las emisiones chinas de gases contaminantes, casi un 30 por ciento del total mundial, y comentó que éstas muestran una tendencia creciente, contraria a la promesa que el gigante asiático hizo en los acuerdos de Copenhague y París.

Ello demuestra que China "no asume la promesa que hizo en el ámbito mundial como algo que tiene que cumplir", como tampoco lo hace con la Declaración Conjunta que firmó junto a Gran Bretaña antes de la entrega de Hong Kong para prometer "país y sistema" y sufragio universal para 1984.

"Está claro que China no está dispuesta a cumplir su promesa, y ha declarado recientemente que la Declaración Conjunta fue un documento histórico que ya no tenía ningún significado práctico", afirmó Wong, para quien los dos ejemplos ilustran que "China no es confiable y no toma en consideración ninguna regla".

Hará lo que quiera, sin importar las normas y regulaciones que debe seguir. "Se necesita más que sólo la acción de la juventud para abordar el problema".

"Greta Thunberg y los participantes de la huelga climática no pueden responsabilizar a China por romper sus promesas; la juventud de Hong Kong no puede responsabilizarla por violar tratados internacionales. El mundo tiene que ser solidario para lograr resultados".

Finalmente, Wong pide a GretaThunberg: "obliguemos a China a cumplir con las normas que todos los actores del mundo deberían cumplir, por la justicia ambiental y la libertad que todos apreciamos".