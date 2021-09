Gorilas escandalizan a visitantes del zoológico del Bronx

Una pareja de gorilas que intercambiaron caricias inesperadas sorprendió a los visitantes de un zoológico del Bronx y el video se hizo viral

Por: Luz Camacho

septiembre, 24, 2021 11:36

Nueva York, EUA.- Tremendo espectáculo realizaron una pareja de gorilas del zoológico del Bronx, ubicado en Nueva York, al practicar sexo oral ante la mirada de los visitantes.

El candente momento entre los primates se hizo viral en redes sociales, ya que la escena fue presenciada por varios padres de familia y niños.

GORILLAS GETTIN HEAD @ THE BRONX ZOO ???? pic.twitter.com/6hwRt5hHXq — Perc Franklin (@GuiseppeGangsta) September 23, 2021

Las imágenes también muestra las reacciones de los presentes, principalmente a los adultos, quienes inmediatamente voltearon o les taparon los ojos a sus hijos, en medio de risas por presenciar el fogoso momento.

"Me sorprendió, no tenía idea de que era un acto natural", confesó el cámara del 'New York Post'.

Comportamiento de gorilas de zoo del Bonx es completamente normal

Aunque el sexo oral entre gorilas pareciera poco ortodoxas, este tipo de prácticas sexuales son comunes entre los primates.

Sin embargo, la forma en que ocurren, varía entre especies.

