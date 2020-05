Golpean y rocían con extintor a mujer en silla de ruedas durante protestas de Minneapolis

De acuerdo con los testigos, la mujer estaba intentando apuñalar a los manifestantes con algún objeto punzocortante

Por: Redacción Web

Minneapolis.- Durante los disturbios por la muerte de George Floyd, una mujer en silla de ruedas fue golpeada en la cabeza y rociada con un extintor cuando intentó parar las protestas. Mientras que ella afirma que actuó de manera pacífica, otros dicen que la mujer no es discapacitada y se levantó de su silla para apuñalar a alguien.

En varios videos que fueron subidos a las redes sociales, se puede ver una serie de agresiones en contra de la mujer identificada como Jennifer.

"Ella está apuñalando a manifestantes"

En algunas de esas imágenes se aprecia como la mujer sostiene en una de sus manos lo que parece ser un objeto afilado. Detalle que contribuye a la versión de los agresores.

En las últimas horas de han registrado una serie de disturbios, saqueos y vandalismo en la ciudad de Minneapolis.

Pero... ¿Qué desató todo este caos?

El detonante de toda esta ola de caóticos sucesos fue el asesinato de George Floyd, quien fue un hombre de 46 años de edad que fue asfixiado hasta la muerte por un oficial de policía y a la vista de peatones y otros agentes de la ley.



Originalmente, George Floyd fue arrestado por usar documentos falsos, delito no violento en el que no se requiere el uso de la fuerza para realizar una detención. Mientras un el policía blanco apoyaba su rodilla contra el cuello de Floyd, él manifestó en varias ocasiones que no podía respirar y que sentía un intenso dolor en el estómago a medida que suplicó por ayuda desesperadamente.

Debido a que la víctima es de etnia afroamericana y su homicida es un policía caucásico, la opinión pública interpretó esto como un acto racista. Por el momento, el presidente Donald Trump ya anunció que ordenó que el FBI se involucrara en el caso debido a que se trató de una violación a los derechos humanos.

En cuanto a los 4 oficiales de policía que estuvieron presentes en el ataque, estos ya fueron cesados de sus cargos y actualmente son investigados.

(Con información de Daily Mail UK)