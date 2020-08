Gobernador de Beirut compara daño de explosión con bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki

En palabras del gobernador de Beirut, los efectos de la explosión del día de hoy en la capital libanesa son equiparables a los ataques estadounidenses sobre Japón en 1945

Por: Francisco Trejo

Beirut, Líbano.- Tras la potente explosión que se registró en la capital de Líbano, el gobernador de Beirut expresó que jamás en su vida había visto un evento tan devastador.

Citado por un artículo de la cadena CNN, el funcionario libanés comparó los daños con los estragos que dejaron las bombas atómicas que fueron lanzadas en 1945 por los estadounidenses sobre Hiroshima y Nagasaki.

"Se parece a lo que sucedió en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Eso es lo que me recuerda. En mi vida no he visto destrucción a esta escala", Ziad Chebib, gobernador de Beirut

Por el momento, se tiene conocimiento de que la potente onda expansiva provocó serios daños materiales a 10 kilómetros a la redonda y ha dejado cientos de heridos y decenas de desaparecidos. Informes preliminares hablaban de 10 fallecidos, sin embargo, no se descarta que este número incremente conforme avance el día.

A través de las redes sociales, han comenzado a circular diversas imágenes de la explosión captada desde diferentes puntos de la ciudad. Sin embargo, también se pueden encontrar imágenes de las víctimas abarrotando los hospitales con visibles hemorragias en sus extremidades.