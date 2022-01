¿Fue verdad el encuentro de un Papa con un extraterrestre?

El presunto encuentro relatado por el secretario personal del Papa Juan XXIII acaparó los titulares de la época en 1985

Por: Patricia Hernández Agüero

enero, 08, 2022 11:00

Recientemente un youtuber conocido como Rene Baldo, publicó un video sobre el presunto encuentro del Papa Juan XIII con un extraterrestre en el año 1961, pero ¿fue este suceso real?

El secretario privado del pontífice, Monseñor Loris Francesco Capovilla presuntamente habría ofrecido una entrevista al periódico SUN de los Ángeles, California en 1985, ahí reveló los detalles de ese presunto encuentro en la residencia verano de Castell Gandolfo en Italia.

"El Papa y yo estábamos andando a través del jardín una noche de Julio de 1961 cuando observamos sobre nuestras cabezas una nave. Era de forma oval y tenía luces intermitentes azules y ámbar. La nave pareció sobrevolar nuestras cabezas por unos minutos, luego aterrizó sobre el césped en el lado Sur del jardín. Un extraño ser salió de la nave; parecía un humano a excepción de que estaba rodeado de una luz dorada y tenía orejas alargadas. Su Santidad y yo nos arrodillamos. No sabíamos lo que estábamos viendo, pero supimos que no era de este mundo, por lo tanto debía ser un acontecimiento celestial. Rezamos y cuando levantamos nuestras cabezas el ser estaba todavía allí. Eso fue la prueba de que no habíamos tenido una visión", presuntamente este fue parte del relato que apareció en el periódico.

Y el relato continúo: "El Santo Padre se levantó y caminó hacia el ser. Los dos estuvieron de 15 a 20 minutos, parecían hablar intensamente. Ellos no me llamaron, así que permanecí donde estaba y no pude oír nada de lo que hablaron. El ser dio la vuelta y caminó hacia su nave. Enseguida se marchó. Su Santidad se dio la vuelta hacia mí y me dijo: Los hijos de Dios están en todas partes; algunas veces tenemos dificultad en reconocer a nuestros propios hermanos".

"Luego el Papa y yo nunca hablamos sobre esta experiencia y continuamos nuestro paseo como si nada hubiera pasado", finalizó el relato.

Capovilla, proclamado cardenal por el papa Francisco en el 2014, dijo que aunque muchas veces volvieron a caminar por los mismos jardines, el Papa nunca dijo nada de platillos voladores.

El relato del encuentro que ahora es retomado más de 30 años después gracias a las redes sociales ha causado sensación en los usuarios, ya sea por "morbo" o por conocer la postura de la Iglesia al respecto.

Pero, te adelantamos que El Vaticano nunca confirmó ni desmintió la versión periodística publicada.

Aunque se tiene conocimiento de que la Iglesia Católica profundizó sus investigaciones en torno a los extraterrestres tras este insólito suceso.

Pero, ¿fue esto real?

Cabe resaltar que todo mito tiene elementos verdaderos para hacerlo creíble, por ello, un sitio de noticias católicas retomó este presunto relato para desmentirlo.

Primero que nada, aclara que sí existió un cardenal llamado Loris Francesco Capovilla, quien fue secretario personal de papa Juan XXIII.

Sin embargo, la supuesta entrevista otorgada al periódico SUN de los Ángeles, California, no pudo ser real debido a que este diario nunca existió.

El cardenal Capovilla murió en el año 2016 a los 100 años de edad y en su larga vida nunca ofreció "otra" entrevista a algún medio sobre el supuesto encuentro.

De acuerdo con el sitio, el presunto relato solo se trata de uno de los muchos bulos sobre la Iglesia que se encuentran en Internet.