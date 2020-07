Mujer recibe millonaria propina por frenar ataque racista en restaurante

Foto: Web

La mesera Gennica Chichran pidió a un comensal que abandonara el lugar luego de agredir a una familia asiática

ADN40 -

ESTADOS UNIDOS.- Una mesera de EUA recibió una propina millonaria luego de frenar un ataque racista en un restaurante de Silicon Valley.

A través de redes sociales se viralizó el momento en el que un hombre agrede verbalmente a una familia asiática que comía en la mesa contigua.

Fue entonces que la mesera, Gennica Chichran, se percató del altercado y al escuchar los insultos racistas, le pidió al hombre que se retirara y no volviera a dicho restaurante. "Vete, no eres bienvenido aquí, no puedes hablarle así a nuestros valiosos clientes".

Tras el altercado, los comensales defendidos por la mesera abrieron una cuenta para recaudar fondos en GoFoundMe donde cientos de personas recompensaron a la mesera con miles de dólares.

Se recaudaron al menos 76 mil dólares equivalentes a más de un millón 700 mil pesos que le fueron entregados esta semana.