Florence Cassez quiere reabrir su caso: planea demandar a Calderón y García Luna

Por: Redacción Web

Florence Cassez, la ciudadana francesa que estuvo en prisión durante seis años por el delito de secuestro, afirmó que analiza volver a México para exigirle cuentas a las personas que la señalaron y enjuiciaron.

En declaraciones para L'Express, la mujer señaló que comenzará un proceso legal contra el expresidente Felipe Calderón y el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna y el periodista Carlos Loret de Mola.

"Llegó la hora de pedir cuentas (...) toda esta gente ha vivido en la impunidad total", declaró Cassez a un mes de la detención de García Luna en Estados Unidos, donde es acusado de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa.

La francesa, quien fue liberada en el año 2013 tras seis años de tensiones diplomáticas entre México y Francia, reveló que le sorprendió la detención del extitular de Seguridad, pero que también le causó emoción.

"Me dije a mí misma: 'Finalmente, finalmente, incluso los observadores más escépticos tendrán que admitir que soy completamente inocente, que García Luna era un gran mafioso.

"Saber que era inocente fue suficiente para mí. No me importaba lo que algunas personas todavía pensaran. Tengo mi conciencia conmigo. Pero, inesperadamente, surgió una cierta ira junto con una rabia que me golpeó. Ahora quiero ir más allá, establecer la verdad completa, pedir cuentas a los que me hicieron daño. Quiero volver a abrir mi caso, solicitar reparación en México", dijo Cassez.

El 9 de diciembre de 2005, Florence Cassez fue arrestada junto con su presunto cómplice, Israel Vallarta, quien era su pareja sentimental; ambos fueron señalados de pertenecer a una banda de secuestradores.

El caso llegó a oídos del entonces presidente francés Nicolas Sarkozy, provocando un fuerte conflicto diplomático entre México y Francia, derivando en un boicot a todo destino turístico mexicano, además de la cancelación de las celebraciones por "El Año de México en Francia".

Fue el 23 de enero de 2013, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió un amparo que exigía la inmediata liberación de Cassez, argumentando violación de sus derechos humanos; sin embargo, ella no fue absuelta de su culpabilidad. Tras dejar la prisión, Florence se asiló en su país de origen.