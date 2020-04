Familia contrae coronavirus tras asistir a una reunión en Brasil y mueren tres personas

La familia nunca creyó que pudieran estar infectados del virus porque había poco contagiados en el país

Por: Redacción Web

El coronavirus estaba impactando a los países en Europa, principalmente causando 'estragos' en Italia y España, las señales de advertencia ya se habían emitido para Latinoamérica a donde el virus comenzaba a llegar.

Vera Lucía Pereira cumplía 59 años y se quería festejar a lo grande, sin embargo, el avance de la pandemia en Brasil, de donde es originaria la hizo dudar sobre la celebración, pero al 'analizar' que no había tantos casos de Covid-19 en el país decidió llevar a cabo su festejo.

FESTEJO DE VERA

Vera estaba emocionada por celebrar con sus seres queridos su cumpleaños, en esta ocasión realizó elfestejo en el patio trasero de su casa a donde acudieron 28 invitados.

La mujer invitó a los parientes más cercanos para evitar que se reuniera más gente en medio de las medidas de precaución por el virus que ya se registraba en el país.

Entre los invitados estaban las hermanas de Vera, sus sobrinos, así como los hermanos de su esposo de apellido Vieira.

La fiestra transcurrió con tranquilidad y Vera disfrutó de su festejo.

DE LA ALEGRÍA A LA CONSTERNACIÓN

Transcurrieron varios días después de la fiesta de Vera, cuando los miembros de la familia comenzaron a presentar síntomas del Covid-19 como tos, fiebre y dificultad para respirar.

Varios integrantes de la familia comenzaron a compartir los síntomas que tenían en el grupo de WhatsApp de la familia.

Ellos creen que la mitad de los invitados presentó problemas de salud después de la fiesta.

SE 'CONTAGIAN' DE INCREDULIDAD

La incredulidad quizás es una de las barreras con las que tienen que luchar los gobiernos afectados por el coronavirus para hacer entender a la sociedad de atender las medidas de precaución para evitar los contagios y la propagación del virus.

Cuando esta familia brasileña comenzó a decir que se sentían enfermos, la verdad es que no creyeron que podían tener coronavirus ya que había pocos casos en Brasil y contagiarse lo veían muy lejano.

Consideraron la posibilidad de estar contagiados de coronavirus solo una semana después de los primeros síntomas de los familiares.

Y cuando los casos comenzaron a aumentar en todo el país, principalmente en Sao Paulo.

EL LUTO LLEGA A LA FAMILIA

Tres hermanos del esposo de Vera fallecieron la semana pasada presuntamente por coronavirus.

Hasta el momento solo se tiene el resultado de María Salete Vieira, de 60 años, quien dio positivo de Covid-19.

La familia espera los resultados de las otras dos personas fallecidas, pero están seguros que solo les confirmarán que la causa fue el coronavirus.

"Ahora estamos seguros que fue realmente el virus el que causó la muerte de mi madre", dijo Rafaela Hanae, hija de la mujer fallecida María Salete.

La festejada y su hijo también presentaron síntomas del Covid-19, pero ya se han recuperado.

MARÍA SALETE

De acuerdo con la hermana de María Salete, está comenzó a sentirse mal, contó que tenía una grave diarrea, después comenzó a tener fiebre.

La mujer fue llevada al doctor y la regresaron a casa con medicamento, pero al ser diabética e hipertensa, la situación de Salete empeoró con los días.

Salete junto a su hija Rafaela. FOTO: BBC

CLOVIS VIEIRA

El hombre de 62 años fue el segundo en la familia en presentar los síntomas del coronavirus.

Tres días después de la fiesta comenzó a toser mucho, tenía dolor de cabeza, fiebre y perdió el sentido del olfato y el gusto, contó su hijo Arthur de 30 años de edad.

Clóvis no tenía condiciones de salud previas, cuando su condición empeoró fue llevado al hospital, pero también fue enviado a casa con medicamento.

Clóvis junto a sus hijos y esposa. FOTO: BBC

PAULO VIEIRA

El esposo de la cumpleañera, también fue llevado al hospital porque tenía falta de aire, pero dos días despuéssu salud empeoró y fue llevado a la Unidad de Cuidados Intensivos.

Paulo era el más saludable de los hermanos, todos los días practicaba ejercicio físico y hacia largas rutas en bicicletas.

Paulo junto a su hijo y su esposa, Vera Pereira. Foto: BBC

HERMANOS SE REÚNEN SIN SABERLO POR ÚLTIMA VEZ

María do Carmo Vieira, de 58 años, recuerda que el cumpleaños de su cuñada, era un momento de alegría porque se reuniría con sus seis hermanos a quienes no había visto en unos días, porque no es fácil reunir a todos en un solo lugar.

Sin embargo, está fue la última reunión que juntó a los siete hermanos.

Las personas que sobreviven de la fiesta de Vera el 13 de marzo permanecen aislados.

Ahora, hacen un llamado a las personas para que sean responsables y no salgan a la calle por razones innecesarias para evitar la propagación del coronavirus.