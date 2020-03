Experimento en fiesta de influencer deja 3 muertos; una de las víctimas era su esposo

La fiesta de cumpleaños de una instagramer rusa, dejó tres muertos, luego de haber puesto hielo seco en una alberca para crear humo

Por: Redacción Web

La fiesta de cumpleaños de la instagramer rusa Ekaterina Didenko acabó en tragedia por un experimento con el que quería dar un toque de originalidad a su festejo, pero no imaginó que el resultado sería la muerte de tres personas, entre ellos su esposo.

La influencer había elegido el complejo de piscinas Devyaty Val de la capital rusa para festejar su cumpleaños número 29 y con el fin de crear un efecto de humo, su esposo le propuso arrojar 30 kilos de hielo seco en la piscina, sin imaginar el fatal desenlace que causaría.

En el video viral se ve a sus amigos con trajes protectores blancos, dos de ellos vertiendo el hielo seco sobre el agua, mientras el resto de las personas observa cómo una nube de humo sale de la piscina y, sin pensarlo, saltan emocionados uno por uno.

En las publicaciones de las redes sociales aparecen todos sonriendo, sin imaginar el desenlace fatal. Segundos después, comenzaron los desmayos.

De acuerdo con Infobae, el hielo seco estaba destinado a crear una nube de niebla sobre la piscina. Pero cuando el hielo seco (la forma sólida de dióxido de carbono) entra en contacto con el agua, crea nubes arremolinadas, pero, también, puede causar una explosión. Al derretirse el hielo, se produjo dióxido de carbono, e inundó la habitación en apenas segundos. Los invitados se ahogaron y comenzaron a desmayarse. Como consecuencia de la intoxicación, tres personas murieron por edema pulmonar.

Además, de Valentin, esposo de Ekaterina, los otros dos fallecidos fueron identificados como Natalia Monakova y Yuri Alferov, ambos de 25 años.

Tras la tragedia, la bloguera, que da consejos sobre cómo ahorrar comprando medicinas en las farmacias, publicó en Instagram una serie de mensajes en los que aparece llorando.

"Valya ya no está con nosotros. O Natasha o Yura. No puedo decirles nada más. He firmado una prohibición para divulgar cualquier información. No puedo decir nada. No lloré ayer... hoy exploté. Pensé que no era cierto, era una pesadilla", expresó la joven rusa, visiblemente conmocionada.

Los mensajes de los cibernautas hacia la madre de dos niños han sido tan ofensivos, que la bloguera se ha visto obligada a bloquear los comentarios de sus últimas fotos.

No obstante, tras lo ocurrido, Ekaterina Didenko fue duramente criticada por sus seguidores, por lo que decidió bloquear los comentarios de sus últimas fotos.

Tras los hechos, el Comité de Investigación en Rusia abrió una investigación.

(Con información de Infobae y agencias)