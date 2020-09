Conocida exmodelo acusa a Trump de agresión sexual

Amy Dorris, una conocida exmodelo, asegura que Donald Trump la atacó sexualmente en 1997 durante el US Open

El presidente Donald Trump suma un nuevo escándalo al ser acusado de agredir sexualmente a la exmodelo Amy Dorris, según contó al periódico The Guardian.

De acuerdo a la publicación, el ataque ocurrió durante el US Open de tenis del año 1997, evento en el que ambos tienen una fotografía juntos.

Dorris, que tenía 24 años en ese momento, dijo al periódico que se sentía "enferma" y "violada".

"Él simplemente empujó su lengua por mi garganta y la estaba empujando. Y entonces fue cuando su agarre se hizo más fuerte y sus manos estaban muy a tientas por todo mi trasero, mis senos, mi espalda, todo", dijo.

"Estaba en sus garras y no podía escapar. No sé cómo lo llamas cuando estás metiendo la lengua en la garganta de alguien. Pero lo empujé con los dientes. Lo estaba empujando. Y creo que podría haberle lastimado la lengua", detalló. Ella alegó que el incidente ocurrió fuera del baño en su palco VIP en el torneo en Nueva York el 5 de septiembre de 1997.

Pero Trump ha negado las acusaciones, a través de sus abogados, en los 'términos más enérgicos posibles' de haber acosado, abusado o haberse comportado indebidamente alguna vez con Dorris.

The Guardian dijo que Dorris, que vive en Florida, proporcionó pruebas para respaldar su denuncia, incluido su boleto para el US Open y seis fotos que la muestran con el ahora presidente durante varios días. Trump tenía 51 años en ese momento y estaba casado con su segunda esposa, Marla Maples. Varias personas también corroboraron su relato, incluida una amiga en Nueva York, la madre de la Sra. Dorris y un terapeuta, quienes fueron contactados inmediatamente después de la entrevista.

Dorris, que ahora tiene 48 años y es madre de dos hijas gemelas, dijo que había considerado hablar públicamente sobre el incidente en 2016, cuando varias mujeres hicieron públicas acusaciones similares contra Trump cuando se postulaba para presidente. Pero decidió no presentarse, en parte porque pensó que podría dañar a su familia. "Ahora siento que mis hijas están a punto de cumplir 13 años y quiero que sepan que no hay que dejar que nadie te haga nada que no quieras", dijo.

"Y prefiero ser un modelo a seguir. Quiero que vean que no me quedé callada, que me enfrenté a alguien que hizo algo inaceptable".

Dorris dijo que también se sintió frustrada al escuchar que a los muchos otros acusadores de Trump les dijeron que estaban mintiendo.

"Estoy harta de que se salga con la suya", dijo, "estoy cansada de estar callada. Es un poco catártico. Solo quiero sacar esto. Y quiero que la gente sepa que este es el hombre, este es nuestro presidente. Este es el tipo de cosas que hace y es inaceptable".

TRUMP LO NIEGA

Pero los abogados de Trump dijeron que la versión de los hechos de Dorris "no resistió ningún escrutinio" y dijeron que si Trump hubiera tenido algún comportamiento inapropiado en ese momento, habría habido numerosos testigos.

Sus abogados también dijeron que parecía "increíble" que Dorris eligiera voluntariamente estar cerca de Trump, en el US Open y en el memorial de Versace, en los días posteriores al presunto asalto.

Los abogados de Trump también cuestionaron por qué Dorris se sentó junto a él en el memorial de Versace, cuando podría haberse sentado al otro lado de su novio en ese momento. Agregaron que Dorris nunca había planteado las acusaciones ante una agencia de aplicación de la ley ni ante Trump, y dijeron que el momento de las afirmaciones tan cerca de las elecciones presidenciales de noviembre "sugería que podrían tener motivaciones políticas".