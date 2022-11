EUA recomienda a extranjeros medidas para agilizar ingreso

EUA recomienda a turistas extranjeros algunas medidas para reducir los tiempos de ingreso al país, entre ellas solicitar permiso de turista I-94 electrónico

Por: Redacción INFO7

Noviembre 18, 2022, 15:51

A días de iniciar la temporada de fiestas decembrinas, el Gobierno de Estados Unidos recomienda a los extranjeros solicitar sus permisos de turista (Formulario I-94) a la aplicación móvil CBP OneTM, así como otras medidas para agilizar su viaje al país.



'Los días festivos son una de las épocas más ocupadas del año y la preparación es clave para un plan de viaje exitoso', dijo Jennifer De La O, directora de operaciones de campo de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en San Diego.

'Todos los viajeros que no son ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales de Estados Unidos deben estar preparados para dar fe verbalmente de su estado de vacunación al ingresar', advirtió la agencia.

'Tenga cuidado al comprar algo de vendedores ambulantes', advirtió la CBP. 'La mercancía puede ser falsificada y/o insegura y es posible que tenga que entregarla después de la inspección en el puerto de entrada'.

Destacó que al solicitar el permiso de turista I-94 electrónico en línea utilizando la aplicación móvil CBP One beneficia al viajero, simplificando el proceso y aprovechando al máximo su experiencia vacacional.Precisó que CBP OneTM es una aplicación móvil que proporciona una forma más conveniente para que los viajeros soliciten un I-94 hasta siete días antes de la llegada, revisen su historial de viajes anteriores, verifiquen su fecha de vencimiento del permiso y obtengan prueba de su I-94 electrónico desde su dispositivo móvil.Aquellos que solicitan permisos deben poder establecer solvencia financiera y prueba de residencia fuera de Estados Unidos, y demostrar que tienen vínculos suficientemente fuertes con su país de origen, incluido un hogar que no tienen la intención de abandonar.La CBP mencionó varios pasos adicionales que pueden contribuir a la reducción de los periodos de espera y a hacer más fluidos los trámites, entre ellos que los viajeros que van a cruzar la frontera elijan horas de menor actividad para su tránsito, de lunes a viernes de 4 am. a 9 am. y sábados a domingos de 2 pm. a la medianoche..Los viajeros que se trasladan a otros países y no son ciudadanos estadounidenses o residentes legales de EUA deben tener los documentos requeridos por el país al cual viajan y una identificación para su reingreso a Estados Unidos.(Con información de EFE)