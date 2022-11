EUA recomienda a extranjeros medidas para agilizar ingreso

Crédito: Google Maps

EUA recomienda a turistas extranjeros algunas medidas para reducir los tiempos de ingreso al país, entre ellas solicitar permiso de turista I-94 electrónico

Por: Redacción INFO7

Noviembre 18, 2022, 15:51

A días de iniciar la temporada de fiestas decembrinas, el Gobierno de Estados Unidos recomienda a los extranjeros solicitar sus permisos de turista (Formulario I-94) a la aplicación móvil CBP OneTM, así como otras medidas para agilizar su viaje al país.





Destacó que al solicitar el permiso de turista I-94 electrónico en línea utilizando la aplicación móvil CBP One beneficia al viajero, simplificando el proceso y aprovechando al máximo su experiencia vacacional.



Precisó que CBP OneTM es una aplicación móvil que proporciona una forma más conveniente para que los viajeros soliciten un I-94 hasta siete días antes de la llegada, revisen su historial de viajes anteriores, verifiquen su fecha de vencimiento del permiso y obtengan prueba de su I-94 electrónico desde su dispositivo móvil.



Aquellos que solicitan permisos deben poder establecer solvencia financiera y prueba de residencia fuera de Estados Unidos, y demostrar que tienen vínculos suficientemente fuertes con su país de origen, incluido un hogar que no tienen la intención de abandonar.



La CBP mencionó varios pasos adicionales que pueden contribuir a la reducción de los periodos de espera y a hacer más fluidos los trámites, entre ellos que los viajeros que van a cruzar la frontera elijan horas de menor actividad para su tránsito, de lunes a viernes de 4 am. a 9 am. y sábados a domingos de 2 pm. a la medianoche..





Los viajeros que se trasladan a otros países y no son ciudadanos estadounidenses o residentes legales de EUA deben tener los documentos requeridos por el país al cual viajan y una identificación para su reingreso a Estados Unidos.





(Con información de EFE)