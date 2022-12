EUA intercambia traficante ruso por baloncestista Griner

Griner fue condenada en agosto pasado a 9 años de cárcel en Rusia por contrabando de drogas, mientras que But cumplía una condena de 25 años de cárcel en EUA

Diciembre 08, 2022, 10:11

Rusia y Estados Unidos realizaron el intercambio de la estrella del baloncesto estadounidense Brittney Griner por el traficante de armas ruso Víctor But, informó el ministerio de Defensa de Rusia.



'El 8 de diciembre de 2022 en el aeropuerto de Abu Dhabi se completó con éxito el intercambio del ciudadano ruso Víktor But por la ciudadana estadounidense Brittney Griner, quienes cumplían condenas en instituciones penitenciarias de EUA y Rusia, respectivamente', señaló la diplomacia rusa en un comunicado.



Griner fue condenada en agosto pasado a 9 años de cárcel en Rusia por cargos de posesión y contrabando de drogas, mientras que But, conocido como el 'mercader de la muerte', cumplía una condena de 25 años de cárcel en EUA.



Según el ministerio ruso de Exteriores, Moscú 'llevaba tiempo' negociando la liberación de But, detenido en Tailandia en marzo de 2008 y extraditado a EUA en noviembre de 2010.



'Washington rechazaba categóricamente el diálogo sobre la inclusión del ruso en el esquema de intercambio', afirma Exteriores.



'Sin embargo, la Federación Rusa continuó trabajando activamente para rescatar a nuestro compatriota', agrega.



Asimismo, 'como resultado de esos esfuerzos se logró acordar con la parte estadounidense la organización del canje de But por Griner'.



Según el vicepresidente de la oficina rusa del Comité de Defensa de DDHH, Iván Mélnikov, But está a bordo de un avión que se dirige a Moscú.



Agregó que el ruso ha sido indultado por el presidente de EUA, Joe Biden, por lo que no tiene que cumplir el resto de la condena una vez que regrese a Rusia.



Lo mismo ha ocurrido en el caso de Griner, explicó.



La situación de Griner y otros presos estadounidenses en Rusia fue abordada, según Washington, en una reunión que mantuvieron el mes pasado en Ankara el director de la CIA, William Burns, y el jefe del Servicio de Espionaje Exterior de Rusia, Serguéi Narishkin.