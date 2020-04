Estados Unidos supera los 40 mil muertos por COVID-19

Además en las últimas 24 horas reportaron 20 mil 981 contagios por coronavirus en la unión americana

Notimex -

Estados Unidos llegó a un total de 40 mil 461 decesos por COVID-19 este domingo, de acuerdo con el recuento de la Universidad Johns Hopkins, con base en cifras oficiales.

Los casos confirmados de coronavirus llegaron a 755 mil 533 en la nación, equivalente a 31 por ciento de los contagios en el mundo; Estados Unidos concentra 24 por ciento de los fallecimientos en el orbe por la nueva cepa.

Las cifras indican que, en menos de 24 horas, Estados Unidos registró 20 mil 981 contagios y mil 626 fallecimientos; la Unión Americana comenzó abril con cuatro mil muertes por COVID-19, al corte, la tasa se ha multiplicado por 10.

A la par, el presidente Trump insiste en la reapertura económica de los estados, y ha emitido recomendaciones para levantar progresivamente las restricciones de movilidad y distanciamiento físico.

Pese al cambio en el discurso del presidente Trump, pues ya no pretende obligar a los gobernadores a reactivar las economías locales, éstos son presionados para reabrir; varios señalan que requieren más tiempo y pruebas de coronavirus antes, reportó The New York Times.

Son los casos de Maryland y Virginia. Sus mandatarios señalan que la medida de permanecer en casa seguira vigente hasta tener una disminución en los casos de COVID-19.

Mientras, la mañana de este domingo, el vicepresidente Mike Pence,señaló que el gobierno tiene "la capacidad suficiente de realizar pruebas en todo el país hoy para que cualquier estado pase a fase uno" de alivio de restricciones.

A esto, el gobernador Ralph Northam respondió que la afirmación es "delirante" porque Virginia carece de suministros para las pruebas.

Por su parte, La gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, también contradijo la aseveración de Pence; ella subrayó que la entidad no puede duplicar o triplicar el número actual de pruebas porque no tiene los reactivos de la mismas.