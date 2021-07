Escuela descubre a mamá en Only Fans y le expulsan a sus 3 hijos

La mujer de 44 años alcanzó a ganar hasta 150 mil dólares al mes por publicar fotografías en donde luce sexy lencería

Por: Patricia Hernández Agüero

julio, 26, 2021 18:18

Crystal Jackson vio en la plataforma Only Fans una salida a los problemas económicos que estaba pasando y una segunda oportunidad con su esposo, con quién estaba al bordo del divorcio, pero lo que encontró fueron meses de acoso hacia ella y sus pequeños 3 hijos, que terminaron siendo expulsados de un colegio católico en Estados Unidos.

Sus hijos de 8, 10, y 12 años acudían a la escuela parroquial Sagrado Corazón en Sacramento, California. Fue en septiembre del 2019 que la madre de familia abrió una cuenta en la página para adultos, antes de la pandemia, año en que se dispararía el número de suscriptores a la plataforma.

Crystal, no estaba pasando por un buen momento, anímicamente no se sentía bonita, ni sexy, situación que aunado a los problemas económicos, llevó a su matrimonio al borde del divorcio. Al principio dudó de utilizar Only Fans, argumentando: "Nadie vendrá a ver a una madre, eso es ridículo".

Sin embargo, fue esa situación la que cautivó a sus seguidores, logrando recaudar tan solo el primer mes 14,000 dólares, su éxito continuaría llegando a ganar hasta 150 mil dólares al mes por posar su sexy lencería.

Pero, pronto la vida de ensueño por la que estaba pasando, le daría un revés.

Cristal ni siquiera le había contado a nadie sobre su nuevo "trabajo". Sin embargo, fue gracias a un curioso padre de familia que la descubrió en la famosa página para adultos, que todo se puso en su contra.

Después de encontrarla en Only Fans, el hombre le contó a su esposa sobre el hallazgo y esta a su vez comunicó los hechos a las autoridades escolares.

Lo que siguió fueron meses de acoso por parte de otros padres de familia hacia Crystal, en dónde las imágenes de ella luciendo lencería sexy, fueron distribuidas de forma anónima en un paquete al director, al obispo y a la iglesia.

A pesar de que Crystal y su esposo Chris enviaron un correo electrónico explicando los motivos de participar en la plataforma para adultos, incluso mostrarles el contenido para comprobar que no había fotos pornográficas, esto no fue suficiente y el colegio terminó por expulsar a sus tres hijos de 8, 10 y 12 años de edad, y aunque los tres expresaron su enojo por esta acción, ninguno sabe el motivo real, solo que mamá es una modelo famosa de Internet.

Finalmente, Crystal decidió hacer pública su historia porque espera que anime a las mujeres a ser más amables unas con otras y a tratar a los demás de la forma en que quieren ser tratadas.