Este es el primer mexicano en ser vacunado contra el Covid-19

| 18/09/2020 | ionicons-v5-c 12:41 | Luz Camacho |

ESPAÑA.- Ernesto Herrera, de 51 años, se convirtió en el primer mexicano en recibir la dosis de una vacuna experimental (fase II) contra el Covid-19.

La vacuna fue aplicada el pasado 16 de septiembre en el Hospital de la Princesa en Madrid, España, donde el nacido en la Ciudad de México vive desde hace 22 años.

La historia de Herrera, quien es director de fotografía y hace cine y campañas políticas , de publicidad y ha hecho películas en México, España y Europa, inició hace dos semanas cuando escuchó que el ministro de sanidad español iniciaba el reclutamiento de ciudadanos para aplicarles la vacuna experimental, que pertenece al laboratorio Janssen, que es parte de Johnson & Johnson.

El mexicano llamó a uno de los tres hospitales donde debería de acudir para dejar sus datos para que lo registraran en una lista para ser uno de los 190 españoles que serían voluntarios para tratar de encontrar la vacuna que regrese a todo el mundo a la normalidad.

Días después se contactaron con él para programar una reunión donde le explicarían todos los detalles sobre lo que consiste la vacuna y todo el proceso de este ensayo. Asimismo le dijeron que que esta vacuna, está basada en un vector que ya existe y ya está probada y le agregan la proteína del coronavirus, pero aún así no están exentos de tener efectos secundarios.

Ernesto Herrera aclaró que el motivo por el que decidió participar no fue para adquirir inmunidad "porque no se sabe si va a funcionar o si te va a ir peor, es decir, que salga peor el remedio que la enfermedad y tampoco acudes por dinero, porque no pagan por participar en este experimento, es una cuestión de voluntad".

Menciona que su hermana, que ha trabajado en laboratorios farmacéuticos, le había insistido que no lo hiciera, pero se mantuvo firme porque "tengo que dar una lección a mis hijos, yo no quiero ser profesor de nadie, pero de mis hijos sí, y es una lección de solidaridad humana, yo creo mucho en ello. Yo participé mucho en política y me ha dejado que hay que ser solidario y no intentar hacer lo que hacen los políticos que te dicen que van a ayudar y al final se les olvida la gente. Yo no soy político, pero soy un ser humano y pertenezco a la sociedad y participo como puedo y esta es una manera de participar".

¿Cómo le aplicaron la vacuna y cómo ha reaccionado?

El pasado miércoles le aplicaron la vacuna en la parte superior del brazo izquierdo, como si fuera la de la tuberculosis, conocida también como BCG. Le realizaron varias pruebas médicas antes, y uno de los requisitos era no haber padecido Covid.

Herrera menciona que después de la aplicación, ha tenido dolor en el brazo por dos días, pero hasta ahora no ha tenido ningún efecto secundario.

Tras la primera dosis ahora tendrá que acudir cada 8 días a la clínica para hacerse una revisión en la sangre para detectar sí generó anticuerpos o inmunidad o desarrolló alguna otra enfermedad con esta vacuna.

La vacuna, que se encuentra en fase 2 de experimentos, consta de tres dosis, que son aplicadas en diferentes fechas, un grupo de los 190 españoles en un mes, y los demás en semanas posteriores (serán un total de 1,045 adultos sanos con un rango de edad de 18 a 70 años), esto para ver las reacciones en cada grupo poblacional.