Enfermera revela qué vemos minutos antes de morir

Dicen que lo único seguro que tenemos en esta vida es la muerte y aunque es un tema que a muchos puede ocasionarnos ansiedad, la verdad es que también suele causar curiosidad.

Julie McFadden, una enfermera que trabaja desde hace años con pacientes en estado terminal, intenta a través de redes sociales desmitificar algo que, aunque no queramos, será inevitable: morir.

En su cuenta de TikTok @hospicenursejulie, la enfermera reveló qué es lo que sucede en los últimos minutos que pasaremos en este mundo y a quién suelen llamar las personas que están a punto de partir de este plano.

De acuerdo con McFadden, los pacientes le suelen decir minutos antes de morir que ven a sus seres queridos que ya fallecieron.

Y agregó en entrevista con The Mirror que sus pacientes justo antes de morir le aseguran que no están solos y en ocasiones incluso le han compartido a McFadden el mensaje que reciben de sus parientes ya muertos.

McFadden añadió que es común que las personas moribundas vean a seres queridos e incluso mascotas que ya murieron; sin embargo, afirma que no existe una forma de explicar por qué ocurre esto.

'Esto sucede con tanta frecuencia que lo ponemos en los paquetes educativos que le damos al paciente y a sus seres queridos para que entiendan lo que está pasando. Pero no sabemos por qué sucede y no podemos explicarlo', detalló.

Por otra parte, la enfermera aclaró que aunque no tiene una explicación sobre la “visita de familiares muertos a los pacientes” no cree que se trate de una alucinación, pues las personas que cuida suelen estar bastante alertas y orientadas en sus últimos momentos en la Tierra.

'No es como si estuvieran diciendo un montón de cosas locas que no tienen ningún sentido. Por lo general, son funcionales y lógicas y me preguntan: '¿Por qué estoy viendo a mi madre muerta? ¿La ves?'. He visto alucinaciones y de lo que estamos hablando aquí no es eso. Pero no sé qué es”, puntualizó.