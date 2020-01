Enfermera china revela la 'verdad' del coronavirus; asegura hay 90 mil infectados

Una supuesta enfermera de China asegura que realmente hay 90 mil infectados por el coronavirus y explicó que si no se lleva el protocolo adecuado, se corre el riesgo de infectar a miles de personas más

Por: Redacción Web

Una enfermera que se encuentra trabajando desde un hospital en Wuhan, ciudad donde se originó el nuevo coronavirus, habló sobre lo que en "verdad" está pasando al respecto, y de los supuestos datos que el Gobierno de China está ocultando.

La enfermera quien aparece en un video cubierta con un traje especial para no ser infectada por el virus, informó que en realidad hay aproximadamente 90 mil infectados, y no los más de 4 mil 500 que se han reportado.

"Ahora estoy en el área donde se inicia el coronavirus. Estoy aquí para decir la verdad. En este momento, en la provincia de Hubei, China, 90 mil personas han sido infectadas por el coronavirus", mencionó.

Explicó, que como su deber es ayudar a los demás, dijo que si no se lleva el protocolo adecuado, se corre el riesgo de infectarse más rápido.

"Si es una persona infectada con el coronavirus no se puede aislar no se le puede dar el tratamiento adecuado, al menos 14 personas se infectarán con ese virus a la vez. Eso significa que 14 personas que ya se infectaron y contagiarán a 14 personas, tarde o temprano", detalló.

Al parecer, este video fue grabado previo a los eventos de Año Nuevo Chino, que se celebraron el pasado 25 de enero, por lo que la enfermera pide a los ciudadanos no salir a celebrar, que mejor se queden en su casa, para que no continúe propagándose el virus.

"Ahora estamos teniendo el Año Nuevo chino, todos los chinos quieren volver a casa. Queremos pasar un tiempo con la familia, queremos cenar juntos. Sin embargo, estamos en una situación especial en este momento. Me gustaría decir que todos los que actualmente están viendo este video no salgan, no coman fuera, para poder reencontrarse con su familia sana el próximo año", aseveró la mujer".

"Deberos estar al tanto de este problema. Esto es un reto político. Quizá el gobierno mantuvo en secreto esta información. Debemos informar que el Coronavirus está creciendo y mutando a su segunda etapa".

La enfermera aseguró que las mutaciones de la primera generación, se pueden curar los síntomas, pero si una segunda etapa ocurre, algo muy terrible sucederá".

"No salgan de casa y no coman fuera, muchas gracias por todo", finaliza.

La Organización Mundial de la Salud (OMS), ha informado que los síntomas incluyen fiebre, dificultades para respirar y posibles lesiones en ambos pulmones.

Casos de contagios confirmados en otros países:

Tailandia: 14

Japón: 6

Australia: 5

Singapur: 5

Estados Unidos: 5

Malasia: 4

Corea del Sur: 4

Francia: 3

Vietnam: 2

Nepal: 1

Camboya: 1

Canadá: 1

Alemania: 1

Costa de Marfil: 1

Sri Lanka: 1

Video traducido por: elmundoDKBza en Youtube